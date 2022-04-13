آل باتشينو يتناول العشاء مع الكويتية نور الفلاح التي تصغره بأكثر من 50 عاماً.. هل يتواعدان؟

وطن– رصدت عدسات المصورين، الممثل الأمريكي آل باتشينو، برفقة المنتجة الكويتية نور الفلاح، أثناء مغادرتهما أحد المطاعم بولاية كاليفورنيا الأميركية.

50 عاماً فارق العمر

وذكر موقع “Page Six” أن آل باتشينو (81 عاماً)، كان برفقة نور الفلاح (29 عاماً)، في مطعم “فيليكس تراتوريا”، في شاطئ فينيسيا، وتناولا العشاء معاً.

وغادر الثنائي، المطعم الإيطالي الشهير، بنفس السيارة بعد انتهائهما.

وأشار الموقع، إلى أن تواجد باتشينو مع الفلاح، لم يكن يعني بالضرورة، وجود علاقة بينهما، خاصة أن نور تصغر الممثل العالمي بـ50 عاماً.

نفس السيارة

حيث انضم إليهما أيضاً أصدقاء آخرون، من ضمنهم الممثل الأميركي جيسون موموا، والمخرج السينمائي جوليان شنابل، لتناول العشاء بعد أن حضر جميعهم معرضاً فنياً، في معرض بيس.

لكن مغادرة نور وآل معاً في السيارة نفسها، هو ما أثار الشكوك حول طبيعة علاقتهما.

و نور التي تعمل منتجة تلفزيونية، كانت صديقة مغني الروك ميك جاغر، البالغ من العمر 78 عامًا لفترة طويلة.

ميك جاغر ونور الفلاح

ورُصد الثنائي السابقين معا لأول مرة عام 2017، بعد أن التقيا من خلال صديق مشترك.

وأثارت حينها علاقة نور وجاغر الكثير من الجدل بسبب فارق العمر بينهما.

وحول انفصالهما، قالت نور عن ميك جاغر: “لم يكن العمر مهماً، ولا زلت أحتفظ بالكثير من الذكريات الرائعة عن علاقتنا الرومانسية”.

وأشارت نور إلى أن علاقتها بجاغر كانت أول علاقة جدية لها، مؤكدة أنها كانت سعيدة جداً بها.

وتغزلت نور بجاغر في نفس التصريح، قائلة إن المغنى البريطاني، والأب لثمانية أطفال، أكثر لياقة منها، ولا يزال يتمتع بحالةٍ جيدة، وبصحة بدنية كبيرة.

من هي نور الفلاح؟

الجدير بالذكر أن نور من أب كويتي وأم أمريكية، وتخصصت في السينما والمسرح، في جامعة كاليفورنيا.

وأصدرت الفلاح أول فيلم وثائقي لها حمل اسم “المشردين” عام 2014.