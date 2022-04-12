موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والقناة الناقلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد القوية والحاسمة، الأربعاء، في إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب “ميترو بوليتانو”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

أما بتوقيت دولة مصر ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، كما وبتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة مانشستر سيتي ” السماوي” وأتلتيكو مدريد ” البلانكوس”، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، التي تمتلك حقوق البث الحصرية لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي. كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مواجهة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق اليمني حسن العيدروس.

🏆🇪🇺 ليغا دوري الأبطال في الأفق! 👀 pic.twitter.com/d0KNymzflb — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) April 10, 2022

كما وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز النظيف بهدف دون رد على أرضه، أمام منافسه فريق أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

وفشل فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق أي فوز في 7 مباريات على ميدانه أخيرة بدوري أبطال أوروبا، حيث تلقى الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 4 مباريات. وكان آخر فوز حققه في المسابقة الأوروبية في أكتوبر عام 2020 أمام سالزبورغ.

كما وتعد المواجهة السابقة لفريق مانشستر سيتي خارج ملعبه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في دوري أبطال أوروبا، حقق فيها التعادل في 3 مباريات والخسارة في مثلها. وكان آخر هزيمة له حينما كان مسؤولاً عن تدريب بايرن ميونخ في موسم 2015-2016.

(المصدر: وطن + تويتر)

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