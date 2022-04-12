مجسم لـ”بوتين” على شكل “عضو ذكري” في شوارع كييف يشعل المواقع! (شاهد)

وطن – أدت صورة ساخرة “مشكلة بالجبس” لوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بموجة جدل على مواقع التواصل حيث جاءت على شكل “عضو ذكري”.

وفي صورة التي نشرت على موقع التواصل وأرودتها صحيفة “ديلي ستار”، يبدو أن الرئيس الروسي مرسوم على قالب جبس على شكل “عضو ذكري” يتدلى من عمود عند نقطة تفتيش في طريقه إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وعلق مستخدم على الصورة التي حصدت ما يقرب من 2000 إعجاب وأكثر من 60 تعليقًا بوقت قصير بقوله: “عند نقطة التفتيش في الطريق إلى كييف”.

وتقول “ديلي ستار”: “كان زملاؤنا في Redditors في حالة هستيرية مع هذا الاكتشاف”.

وعلق أحدهم: “قام شخص ما بعمل رائع في قالب الجبس. ليس من السهل الحصول على هذا النوع من التفاصيل.”

وكتب ناشط آخر ساخرا: “لا تعتقد أن لدى بوتين مثل هذه الكرات الكبيرة”.

ويشار إلى أن هذه ليست واقعة السخرية الأولى من بوتين، فقد سبق أن صُدم متسوقو Aldi الشهر الماضي عندما وجدوا وجه الرئيس الروسي على شريحة لحم.

ووقتها تم تصوير شريحة لحم “أبردين أنجوس” التي تباع بسعر 2.99 جنيه إسترليني على الرف العلوي لممر اللحوم في السوبر ماركت في كرويدون ، جنوب لندن.

ودفع الموسيقار “مات جوردون” متابعيه إلى السخرية بسبب صورة التقطها لبوتين الذي ظهر كأنه قطعة لحم. لكنه قال مازحا إنه توقف عن شرائها خوفا من غضب الرئيس الروسي.

بوتين يتعهد بمواصلة الهجوم الروسي في أوكرانيا

هذا وتعهد فلاديمير بوتين، الثلاثاء ، بمواصلة الهجوم الروسي في أوكرانيا حتى تتحقق أهدافه.

وأصر بوتين على أن الحملة تسير كما هو مخطط لها. على الرغم من الانسحاب الكبير في مواجهة معارضة أوكرانية شديدة وخسائر كبيرة.

وتركز القوات الروسية، التي أحبطت في توغلها نحو العاصمة الأوكرانية ، الآن على منطقة دونباس الشرقية.

وقالت أوكرانيا يوم الثلاثاء إنها تحقق في مزاعم بإلقاء مادة سامة على قواتها.

ولم يتضح ماهية المادة، لكن المسؤولين الغربيين حذروا من أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل روسيا سيكون تصعيدًا خطيرًا للحرب .

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