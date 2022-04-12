لحظة عثور أم أوكرانية على جثة ابنها ملقاة في مقبرة جماعية بقرية بوزوفا غرب كييف (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر لسيدة أوكرانية لحظة العثور على جثة نجلها في مقبرة جماعية بقرية بوزوفا غربي العاصمة كييف”.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صدمت السيدة الأوكرانية لحظة رؤية جثة ابنها في إحدى الحفر لتنهار باكية وتأخذ في الصراخ بشكل هستيري. في حين أخذ عدد من النساء اللاتي حضرن معها بمواساتها.

كما أظهر الفيديو لحظة انتشال جثمان نجلها من قبل قوات الدفاع المدني الأوكرانية التي أصبحت تعاني من هول حجم الدمار الذي لحق بالقرى المحيطة بالعاصمة عقب إعادة انتشار القوات الروسية وانسحابها التكتيكي.

🎥 || فيديو || أم أوكرانية تدخل في نوبة من البكاء بعد أن تعرفت على جثة ابنها المقتول في مقبرة جماعية بقرية بوزوفا غربي العاصمة #كييف#أوكرانيا#صوت_الدار | #صوت_كل_الأوطان pic.twitter.com/V7zIgRDxNe — صوت الدار (@So_Aldar) April 11, 2022

العثور على مقبرة جماعية في بوزوفا

وكان مسؤول أوكراني قد أعلن، السبت، أنه تم العثور على مقبرة جديدة تضم عشرات المدنيين الأوكرانيين السبت في قرية بوزوفا القريبة من العاصمة والتي سيطرت عليها القوات الروسية لأسابيع قبل أن تستعيدها القوات الأوكرانية.

وقال تاراس ديديتش، رئيس منطقة دميتريفكا التي تضم بوزوفا وعدة قرى مجاورة أخرى، للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود. فيما لم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.

وكانت وسائل الإعلام الأوكرانية قد أفادت في أوائل أبريل أنه تم العثور على قتلى في بوزوفا وبالقرب منها مع العثور على نحو 30 جثة في ذلك الوقت، وفق رويترز.

ومع استعادة معظم البلدات والقرى حول كييف الآن، أثار اكتشاف مقابر جماعية وسقوط قتلى مدنيين موجة من الإدانات الدولية لا سيما الوفيات في بلدة بوتشا.

نفي الاتهامات

من جانبها، دأبت موسكو على نفي الاتهامات الغربية التي وجهت ضدها بارتكاب مجزرة وجرائم حرب في بوتشا وغيرها من المناطق الأوكرانية التي انسحبت منها مؤخراً. مشددة على أنها مجرد حملة من أجل تشويه سمعتها في ظل استمرار الضغط الغربي ضدها.

لا سيما أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، اصطفت الدول الغربية إلى جانب كييف، داعمة إياها بالسلاح والمساعدات ضد الروس.

(المصدر: تويتر – وطن)

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