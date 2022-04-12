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صورة مذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ! (شاهد)

صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
فوهة بركان على كوكب المريخ watanserb.com
فوهة بركان على كوكب المريخ

وطن – كشفت مؤخرا وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جديدة وصفتها بالمذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ على سطح الكوكب الأحمر. حسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

 

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وفي هذا السياق، كتب مسؤولو وكالة ناسا في التسمية التوضيحية الموجودة أسفل الصورة “فوهة المريخ هي المكان”.

مرصد غرينتش

وتابعت ناسا في تسميتها التوضيحية “أنتم تنظرون إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ وهو ما يعادل مرصد غرينتش على الكوكب الأحمر”.

يقع مرصد غرينتش على الأرض على قمة تل شديد الانحدار في لندن والذي يشير إلى خط الزوال الرئيسي لكوكبنا، كما يستخدم كخط مرجعي صفري للرصدات الفلكية، حسب وكالة ناسا.

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية الصورة باستخدام التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE)، على مركبة استكشاف المريخ المدارية.

ردود أفعال المتابعين

منذ أن تم نشرها قبل بضع ساعات على الإنستغرام، حازت الصورة على ما يقرب من 300 ألف إعجاب.

كما عبر المئات من مستخدمي الانستغرام عن ذهولهم خلال مشاهدة الصورة.

وكتب أحد المستخدمين “لن أكذب، تخيفني الصورة نوعًا ما، لكنها مثيرة حقََا.”

كام وأضاف شخص آخر “يا لها من صورة مدهشة”.

بينما كتب مستخدم آخر “تبدو كالماء.”

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المصدر
thesun
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صورة ايمان الباجي ايمان الباجي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة ايمان الباجي

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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