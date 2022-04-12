صورة مذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ! (شاهد)

وطن – كشفت مؤخرا وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة جديدة وصفتها بالمذهلة لفوهة بركان على كوكب المريخ على سطح الكوكب الأحمر. حسب ما أوردته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

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وفي هذا السياق، كتب مسؤولو وكالة ناسا في التسمية التوضيحية الموجودة أسفل الصورة “فوهة المريخ هي المكان”.

مرصد غرينتش

وتابعت ناسا في تسميتها التوضيحية “أنتم تنظرون إلى خط طول 0 درجة على سطح المريخ وهو ما يعادل مرصد غرينتش على الكوكب الأحمر”.

يقع مرصد غرينتش على الأرض على قمة تل شديد الانحدار في لندن والذي يشير إلى خط الزوال الرئيسي لكوكبنا، كما يستخدم كخط مرجعي صفري للرصدات الفلكية، حسب وكالة ناسا.

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية الصورة باستخدام التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة (HiRISE)، على مركبة استكشاف المريخ المدارية.

ردود أفعال المتابعين

منذ أن تم نشرها قبل بضع ساعات على الإنستغرام، حازت الصورة على ما يقرب من 300 ألف إعجاب.

كما عبر المئات من مستخدمي الانستغرام عن ذهولهم خلال مشاهدة الصورة.

وكتب أحد المستخدمين “لن أكذب، تخيفني الصورة نوعًا ما، لكنها مثيرة حقََا.”

كام وأضاف شخص آخر “يا لها من صورة مدهشة”.

بينما كتب مستخدم آخر “تبدو كالماء.”

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