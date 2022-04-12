شاهد ماذا فعلت شوكولاتة “كيندر” الشهيرة بطفلة! (صور)

وطن – شاركت سيدة ما حدث لابنتها بعدما أصيبت بالسالمونيا بعد تناولها شوكولاتة “كيندر” الشهيرة.

وقالت الأم “شارلوت وينجفيلد”، إنها ابنتها “بروكلين ماي”، ارتفعت درجة حرارتها إلى 39 درجة مئوية بسبب التسمم الغذائي، بعد تناولها “بيضة كيندر”.

وذكرت “وينجفيلد” في منشور لها على فيسبوك إن ابنتها لم تكن بهذا السوء في حياتها من قبل.

وقالت: “كانت بروكلين سيئة للغاية منذ أن أخذتها من الحضانة يوم الاثنين”.

وأكدت أنه “تم التأكد من إصابتها بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر” .

وتابعت وينجفيلد في منشورها على فيسبوك: “ارتفعت درجة حرارتها إلى أكثر من 39 درجة. كنت أعرف أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا. وتحدثت إلى الطبيب العام الذي استعرض قائمة بما يمكن أن يكون”.

وأشارت الى ان الحرارة بقيت مرتفعة لدى ابنتها لمدة ثلاثة أيام وتم التأكد من إصابتها بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر التي تناولتها يوم الأحد.

وادعت أن بروكلين كانت مستيقظة لمدة 12 إلى 14 ساعة فقط على مدار ثلاثة أيام.

قالت: ” لقد كان من المحزن للغاية أن أرى طفلتي النشيطة للغاية على عكس كل ما هي عليه في العادة”.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن 63 شخصًا في المملكة المتحدة، معظمهم من الأطفال الصغار، من المعروف أنهم أصيبوا بالسالمونيلا.

قالت شركة الشوكولاتة فيريرو إنها ستعلق العمليات في مصنعها في آرلون ببلجيكا، والتي قالت إنها ستعيد فتحها “بمجرد اعتمادها من قبل السلطات”.

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