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شاهد ماذا فعلت شوكولاتة “كيندر” الشهيرة بطفلة! (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
كيندر السالمونيلا watanserb.com
تبين إصابة الطفلة بالسالمونيلا بسبب شوكلاتة كيندر

وطن – شاركت سيدة ما حدث لابنتها بعدما أصيبت بالسالمونيا بعد تناولها شوكولاتة “كيندر” الشهيرة.

وقالت الأم “شارلوت وينجفيلد”، إنها ابنتها “بروكلين ماي”، ارتفعت درجة حرارتها إلى 39 درجة مئوية بسبب التسمم الغذائي، بعد تناولها “بيضة كيندر”.

قالت شارلوت وينجفيلد إن ابنتها بروكلين ماي أصيبت بتسمم غذائي (الصورة: HULL LIVE / CHARLOTTE WINGFIELD)
قالت شارلوت إن ابنتها أصيبت بتسمم غذائي (الصورة: HULL LIVE / CHARLOTTE WINGFIELD)

وذكرت “وينجفيلد” في منشور لها على فيسبوك إن ابنتها لم تكن بهذا السوء في حياتها من قبل.

وقالت: “كانت بروكلين سيئة للغاية منذ أن أخذتها من الحضانة يوم الاثنين”.

وأكدت أنه “تم التأكد من إصابتها بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر” .

وتابعت وينجفيلد في منشورها على فيسبوك: “ارتفعت درجة حرارتها إلى أكثر من 39 درجة. كنت أعرف أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا. وتحدثت إلى الطبيب العام الذي استعرض قائمة بما يمكن أن يكون”.

قالت شارلوت "تم التأكد من إصابتها بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر" (الصورة: HULL LIVE / CHARLOTTE WINGFIELD)
تم التأكد من إصابة الابنة بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر (الصورة: HULL LIVE / CHARLOTTE WINGFIELD)

وأشارت الى ان الحرارة بقيت مرتفعة لدى ابنتها لمدة ثلاثة أيام وتم التأكد من إصابتها بالسالمونيلا من شوكولاتة كيندر التي تناولتها يوم الأحد.

وادعت أن بروكلين كانت مستيقظة لمدة 12 إلى 14 ساعة فقط على مدار ثلاثة أيام.

قالت: ” لقد كان من المحزن للغاية أن أرى طفلتي النشيطة للغاية على عكس كل ما هي عليه في العادة”.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إن 63 شخصًا في المملكة المتحدة، معظمهم من الأطفال الصغار، من المعروف أنهم أصيبوا بالسالمونيلا.

شركة فيريرو ستعلق العمليات في مصنعها في آرلون ببلجيكا
شركة فيريرو ستعلق العمليات في مصنعها في آرلون ببلجيكا

قالت شركة الشوكولاتة فيريرو إنها ستعلق العمليات في مصنعها في آرلون ببلجيكا، والتي قالت إنها ستعيد فتحها “بمجرد اعتمادها من قبل السلطات”.

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المصدر
express
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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