رونالدو يعتذر لمشجع بعد تحطيم هاتفه وعائلته ترد عليه بقسوة (فيديو)

وطن – اعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصرفه تجاه مشجع قام بتحطيم هاتفه المحمول أثناء قيام الأخير بتصويره عقب نهاية مباراة فريقه أمام إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي.

اعتذار رونالدو

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو أثناء قيام كريستيانو رونالدو بتحطيم هاتف مشجع أثناء تصويره، وهو في طريقه إلى غرفة تبديل الملابس عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون.

Another angle has emerged of the incident between Cristiano Ronaldo and a fan, the forward is currently under review by the Merseyside Police and has since apologised. (via @dominothement) pic.twitter.com/lkT5hfxL2Q — ESPN UK (@ESPNUK) April 10, 2022

وكتب نجم فريق مانشستر يونايتد رونالدو، في منشور له عبر حسابه على منصة الانستغرام، قائلاً: ” أود أن أعتذر عن غضبي، وأريد دعوة هذا المشجع إلى مشاهدة مباراة في أولد ترافورد. كدليل على أهمية الروح الرياضية واللعب النظيف”.

رفض دعوة رونالدو

ورفضت والدة الفتي الذي تعرض للاعتداء من قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحطيم هاتفه، الدعوة لمقابلته في ملعب ” أولد ترافورد”.

وقالت والدة الفتى الذي يدعى “جيك هاردينغ”، في تصريح لها مع شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، ” إن ممثل رونالدو اتصل بيّ هاتفياً، ودعاها وابنها لمقابلته في ملعب أولد ترافورد. ولكنني رفضت ذلك”.

Ronaldo has offered to have the fan whose phone he smashed attend a game at Old Trafford. pic.twitter.com/zokiBpZBwW — ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022

كما وأردفت، ” ليس لديّ ما أقوله لرونالدو، كان ابني يصور الدون الذي كان يعرج بسبب إصابة في الساق. ما قام به اللاعب تسبب في صدمه جيك الذي يعاني من مرض التوحد”.

وعلقت على اعتذاره تجاه ابنها، ” لو كان صادقاً لكان قد حمل هاتف جيك .الذي أوقعه على الأرض، وقال له ببساطة إني آسف”.

وختم حديثها، ” لقد تعرضت للتنمر من قبل أنصار ومشجعي مانشستر يونايتد، الذي قاموا بشن الهجوم عليّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلك الحادثة مع ابني”.

تحقيق الشرطة

وكانت الشرطة في مدينة ليفربول، قد أعلنت عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الاعتداء على المشجع جيك هاردينغ، بعد الاعتداء عليه وتحطيم هاتفه من قبل النجم البرتغالي رونالدو. بالتعاون مع نادي مانشستر يونايتد.

Merseyside police are reviewing CCTV footage to establish if Cristiano Ronaldo committed an offence by knocking a mobile phone out of a supporter's hand after his team's 1-0 defeat at Everton. pic.twitter.com/AWIv7xKElO — ESPN FC (@ESPNFC) April 10, 2022

كما وتعرض فريق مانشستر يونايتد للخسارة أمام منافسه إيفرتون. بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الرابع توتنهام برصيد 57 نقطة، من أجل المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

