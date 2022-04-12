داعية إسلامي شهير للفنانة ياسمين عبدالعزيز: “برافو..وربنا يكثر من أمثالك” (شاهد)

وطن – نشر الداعية الإسلامي المصري وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور مبروك عطية مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” يتحدث فيه عن تأثير إعلان الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز لإحدى شركات الاتصال، والذي أطلّت من خلاله بشخصيات مختلفة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، على الجمهور.

“برافو” ياسمين عبدالعزيز

وقال “عطية” في الفيديو الذي جاء بعنوان: “برافو ياسمين عبد العزيز”. إن هناك سيدة كتبت: “منها لله ياسمين عبد العزيز… خلتني كل لما أسلم على حد أقوله… إزيك يااا”، وهي الجملة الشهيرة التي تكررها النجمة المصرية في الإعلان.

وقال مبروك: “أقول لياسمين عبد العزيز برافو لأنها أثرت في الناس”.

شكرا ياسمين عبدالعزيز

ومع وصول مشاهدات الفيديو لنحو مليون مشاهدة، عاد “عطية” في فيديو جديد بعنوان: “شكرا ياسمين عبدالعزيز”، أكال لها فيه المديح وقدم من خلاله قراءة لوجهها.

وبحسب الفيديو، زعم “عطية” انه بحكم خبرته يملك فراسة قراءة الوجوه. موضحا أنه “لم يتشرف” بمقابلتها من قبل. مشددا على أن قراءة وجهها تحمل الكثير من الصمود، ولا يستطيع أحد أن يضحك عليها.

بينما أضاف أنها “شخصية قوية وعنيها فيها تحدي حتى في أحلك المواقف اللي بتقدم فيها كوميدي”.

كما دعا “عطية” لله أن يكثر من أمثال الفنانة ياسمين عبدالعزيز “الرائعة”.

واشتركت ياسمين مع كريم محمود عبد العزيز في تقديم إعلان لإحدى شركات الاتصالات بمناسبة شهر رمضان 2022.

وظهرا بشخصيات مختلفة، من بينها كريمة مختار وعبد المنعم مدبولي في فيلم “الحفيد”، وعبد الغفور البرعي في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل “اللي مالوش كبير” مع زوجها أحمد العوضي، والذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

في حين شارك في بطولته: خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، محمود حافظ، وآخرون.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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