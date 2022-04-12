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حشود عسكرية روسية على الحدود مع فنلندا بعد إعلانها عزمها الانضمام لـ”الناتو” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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انضمام فنلندا إلى الناتو watanserb.com
حشود روسية على الحدود الفنلندية بعد عزمها الانضمام للناتو

وطن – عقب إعلانها عن عزمها مواصلة السعي للانضمام للناتو، نشرت العديد من الحسابات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر قيام روسيا بحشد قوات لها على الحدود الفنلندية.

وأظهرت مقاطع فيديو، العديد من المركبات الكبيرة التابعة للجيش للروسي وهي تتجه نحو الحدود الروسية-الفنلندية، في رسالة قوية تعكس رفض روسيا لمثل هذه الخطوة.

حشود روسية على الحدود مع فنلندا

من جانبها، أكدت وكالة “بلومبرغ” صحة المعلومات حول الحشد الروسي. وقالت إن روسيا تنشر معدات عسكرية ثقيلة باتجاه الحدود مع فنلندا بعد أن أعلنت فنلندا والسويد عزمهما الانضمام إلى الناتو.

وتشترك فنلندا في حدود بطول 1340 كيلومترا مع روسيا، وانزعجت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فنلندا والسويد تستعدان للانضمام للناتو

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية، قد ذكرت الإثنين نقلاً عن مسؤولين ، أن روسيا ارتكبت “خطأ استراتيجيًا فادحًا”. حيث يبدو أن فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى الناتو في وقت مبكر من الصيف.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن عضوية الناتو لكلا البلدين الاسكندنافيين كانت “موضوع نقاش وجلسات متعددة” خلال المحادثات بين وزيري خارجية الحلف الأسبوع الماضي التي حضرتها السويد وفنلندا

موسكو تحذر

لكن موسكو كانت واضحة في أنها تعارض أي توسيع محتمل للتحالف. وحذر المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف من أن الكتلة “ليست من هذا النوع من التحالف الذي يضمن السلام والاستقرار، وأن توسعها الإضافي لن يجلب أمنا إضافيا للقارة الأوروبية”.

وقال بيسكوف، الأسبوع الماضي، إن على روسيا أن “تعيد التوازن” عبر إجراءاتها الخاصة في حال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وفي فبراير/ شباط، حذرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، من “عواقب عسكرية وسياسية” إذا انضمت الدولتان إلى الحلف.

وعلى الرغم من التهديدات، فقد دفع كلا البلدين بعروضهما، وزادا في إنفاقهما الدفاعي.

واشنطن تدعم الخطوة بقوة

ويعتقد أن واشنطن تدعم الخطوة التي ستشهد زيادة عدد أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى 32 عضوا. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن المناقشات جرت بين قادة الناتو ووزراء خارجية هلسنكي وستوكهولم.

يشار إلى انه وقبل أن تبدأ غزوها لأوكرانيا، طالبت روسيا الحلف بالموافقة على وقف أي توسع مستقبلي. لكن الحرب أدت إلى نشر المزيد من قوات الناتو على جناحها الشرقي، وزيادة الدعم الشعبي للعضوية السويدية والفنلندية.

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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