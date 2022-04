حشود عسكرية روسية على الحدود مع فنلندا بعد إعلانها عزمها الانضمام لـ”الناتو” (شاهد)

وطن – عقب إعلانها عن عزمها مواصلة السعي للانضمام للناتو، نشرت العديد من الحسابات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر قيام روسيا بحشد قوات لها على الحدود الفنلندية.

وأظهرت مقاطع فيديو، العديد من المركبات الكبيرة التابعة للجيش للروسي وهي تتجه نحو الحدود الروسية-الفنلندية، في رسالة قوية تعكس رفض روسيا لمثل هذه الخطوة.

من جانبها، أكدت وكالة “بلومبرغ” صحة المعلومات حول الحشد الروسي. وقالت إن روسيا تنشر معدات عسكرية ثقيلة باتجاه الحدود مع فنلندا بعد أن أعلنت فنلندا والسويد عزمهما الانضمام إلى الناتو.

Russia is deploying heavy military equipments towards border with Finland after Finland and Sweden considering joining NATO: Bloomberg

