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تسريب صورة إنجي خوري مع قصي خولي تثير جنونها وهكذا ردت!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
تسريب صورة إنجي خوري مع قصي خولي تثير جنونها وهكذا ردت! watanserb.com
سخر معظم المشاهدين من صورة إنجي وقصي

وطن– أثار أحد الحسابات الفنية، غضب مشهورة السوشيال ميديا السورية إنجي خوري، بعد نشر صورتها قبل التجميل.

كومبارس في المسلسلات السورية

وكانت البداية حين نشر قاضي المشاهير، الذي يديره الإعلامي نور عبده، صورة نادرة لإنجي خوري برفقة الفنان السوري قصي خولي.

وعقبت الصفحة على الصورة: ”  صورة حصرية مني لإنجي مع قصي خولي لما كانت كومبارس .. في المسلسلات السورية “.

وأثارت الصورة جدلاً بين الناشطين، الذين سخر معظمهم من شكل إنجي خوري قبل التجميل. بينما تمنى آخرون لو أنها بقيت كومبارس.

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الطموح ليس عيباً

من جهتها، عبرت إنجي عن غضبها، وأعادت نشر الصورة عبر خاصية الستوري على صفحتها بانستجرام.

وعقبت إنجي في ردها على قاضي المشاهير: “إلي الشرف كون كومبارس. وفخورة باللي وصلتلو والطموح مش عيب يا قاضي المشاهير”.

صور نادرة

المفارقة، أن إنجي شاركت قبلها بأيام صورا نادرة من مراهقتها قبل التجميل، تجمعها بعائلتها المكونة من والدتها وشقيقها.

وعبرت إنجي عن اشتياقها لوالدتها، وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “اشتقتلكن اخ اخ ما فيني قول غير يا رب، سمو يا عمري عم اكتب وابكي يا الله”.

كما نشرت إنجي خوري صوراً نادرة لها أيضاً في فترة مراهقتها قبل التجميل، معبرة عن أمنيتها بأن تعود لتلك الأيام.

وعقبت إنجي: “‏يا ريت ارجع صغيرة”.

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وائل كفوري وإنجي

وصورة إنجي خوري مع قصي خولي، ليست الأولى التي أثارت أزمة.

فسبق أن وضعت المشهورة السورية المثيرة للجدل ، الفنان اللبناني وائل كفوري، في موقف مُحرج بعدما قامت بنشر صورتهما معاً.

وظهرت إنجي  ملتصقة بوائل كفوري، في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، قبل أن تحذفها بعد ساعات من نشرها فقط.

وأرفقت إنجي الصورة المحذوفة بتعليق قالت فيه: (يا الله شو اشتقت لهل ايام، عنجد هيدا الانسان بحبه من قلبي .. الله يوفقه بحياته ويسعده).

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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