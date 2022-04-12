تسريب صوتي بين ضباط وجنود روس تضمن أوامر بقتل مدنيين واغتصاب فتاة بعمر16 عاما

وطن – كشفت شبكة “CNN” الأمريكية، أنها حصلت على تسجيلات مسربة تؤكد حدوث عمليات اغتصاب من جانب الجنود الروس للمواطنات الأوكرانيات، كما شملت صدور تعليمات من القادة بقتل المدنيين.

وأظهر أحد التسريبات الصوتية التي كشفت عنه الشبكة نقاشات حدثت بين جنود روس وقادتهم تضمنت صدور أوامر بقتل المدنيين، ونقاشا حول اغتصاب القوات الروسية لفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.

أوامر روسية بقتل مواطنين من أوكرانيا

ووفقا للتسريبات، قال جندي روسي عبر اللاسلكي في أحد التسجيلات: “مرت سيارة لكنني لست متأكداً مما إذا كانت سيارة أم مركبة عسكرية. لكن كان هناك شخصان خرجا من البستان يرتديان زي مدنيين”: ليرد شخص آخر: “اقتلوهم جميعاً”.

كذلك، بدا الجندي الأول محتجاً، قائلاً إن القرية تضم مدنيين. مما دفع الشخص الثاني إلى الرد: “ما مشكلتك؟! إذا كان هناك مدنيون، فاقتلوهم جميعاً”.

في سياق متصل نشرت الشبكة تسجيلاً آخر ضم صوتاً لجندي روسي يخبر امرأة عبر اللاسلكي بأن ثلاثة أفراد من فوج الدبابات اغتصبوا فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، فسألت المرأة: “دباباتنا؟! فأجاب الجندي: نعم، لتعبر المرأة في المقابل عن امتعاضها: اللعنة!”.

قائد عسكري روسي جديد

تأتي هذه التسريبات في وقت كشف فيه مسؤول أمريكي بأن روسيا عينت قائداً جديداً لحربها في أوكرانيا. بعد أن مُنيت بنكسات كبيرة في عمليتها العسكرية التي بدأتها في فبراير/شباط 2022.

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة “أسوشييتد برس” أن روسيا اختارت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف (60 عاماً)، أحد أكثر الضباط العسكريين خبرة في روسيا، كقيادي جديد لحربها بأوكرانيا.

ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فإن الجنرال دفورنيكوف له سِجل من الوحشية ضد المدنيين في سوريا ومسارح الحرب الأخرى.

بدوره، رأى جاك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه “لا يمكن لتعيين أي جنرال أن يمحو حقيقة أن روسيا واجهت بالفعل فشلاً استراتيجياً في أوكرانيا”.

وأضاف أن “الجنرال المعين سيكون مجرد مرتكب جديد للجرائم والأعمال الوحشية ضد المدنيين”.

كما تابع أن “الولايات المتحدة عازمة على بذل كل ما في وسعها لدعم الأوكرانيين في مواجهته ومقاومة القوات التي يقودها”.

يأتي قرار إنشاء قيادة جديدة لساحة المعركة في الوقت الذي تستعد فيه روسيا لما يُتوقع أن يكون دفعة كبيرة وأكثر تركيزاً لتوسيع السيطرة الروسية في دونباس، ويأتي بعد محاولة فاشلة لغزو العاصمة كييف، وفق الوكالة الأمريكية.

اقرأ أيضا