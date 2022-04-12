الأمن المصري يشن حملة أمنية كبيرة تستهدف بازارات مدينة الأقصر السياحية لهذا السبب!

وطن – قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إن الغضب ينتشر بين عمال السياحة وأصحاب البازارات في مدينة الأقصر القديمة في مصر، بعد حملة أمنية كبيرة على متاجر المدينة الأسبوع الماضي.

وبحسب شهود عيان ، فإن ضباط الشرطة اقتحموا البازارات وتبادلوا الحملات في المدينة بحثًا عن العملات الأجنبية ، وما أطلقوا عليه “المكتنزون بالعملة الأجنبية”.

ودخلوا عشرات المحلات وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

ووفقا للموقع البريطاني فإن “بازار حميس” ، الذي يقع في السوق السياحي الرئيسي بالمدينة ، كان من المحلات التي تم اقتحامها في 6 أبريل.

واتهم صاحب البازار الشرطة بأخذ أموال من المحل “بشكل غير قانوني” واعتقال محاسب المحل.

اقتحامات للمحلات ومصادرة أموالها

وقال سمير علي ، صاحب المحل للموقع البريطاني: “اقتحموا المحل وأمروا المحاسب بفتح الخزنة وأخذوا كل الأموال الموجودة فيها”. “أنا لا أعرف لماذا فعلوا ذلك”.

وأوضح أنه بعد أخذ الأموال التي تضمنت عملات ورقية أجنبية، ألقى ضباط الشرطة القبض على محاسب المحل.

ولفت الموقع إلى أن محاسب المحل كان واحدا من العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم بتهمة حيازة أو تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

وقال علي إن المحاسب سُجن في البداية لمدة أربعة أيام ثم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتحدث شهود عيان بأن مرشدًا سياحيًا كان على وشك الدخول إلى مكتب صرافة لتحويل العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ، اعتقل أيضًا واتُهم بحيازة هذه العملات بشكل غير قانوني.

وفي أعقاب هذه الحوادث ، يشعر أصحاب البازار مثل علي وآخرين في صناعة السياحة في الأقصر بالقلق من أن ينتهي بهم المطاف في السجن إذا تم القبض عليهم بحوزتهم عملات أجنبية.

القانون لا يجرم حيازة العملات الأجنبية

ولا يجرم القانون المصري حيازة العملات الأجنبية، لكن القانون نفسه يحظر بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد.

لهذا السبب يخشى بعض زملاء المرشد السياحي الذين اعتقلوا يوم الأربعاء وهو في طريقه إلى مكتب صرافة لتبادل بعض الدولارات.

وقال زميل للمرشد السياحي الموقوف، طلب عدم ذكر اسمه: “لقد جعلنا اعتقال زميلي خائفين”.

من جانبه، اكد علي على أنه سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلاً من العملات الأجنبية.

الأقصر مركز السياحة الأثرية في مصر

وتعتبر المدينة متحفا في الهواء الطلق يضم عددًا هائلاً من الآثار والعجائب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.

وتأتي مداهمات الشرطة للأسواق ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة مع استمرار المدينة في استقبال المزيد من السياح الأجانب. في مخالفة للاتجاه العام في مصر حيث تضرر قطاع السياحة بشدة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وتتراوح نسبة إشغال الفنادق في الأقصر بين 60 و 70 في المائة. ويعزو المتخصصون في السياحة هذا المعدل المرتفع بشكل كبير إلى استقلال الأقصر عن التدفقات السياحية الوافدة من روسيا وأوكرانيا.