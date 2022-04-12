إيقاف عرض مسلسل “حب الملوك” بقرار من السلطات الجزائرية بعد هذا المشهد الخادش

وطن– استجابت فضائية النهار الجزائرية، لقرار سلطة ضبط السمعي والبصري، وأعلنت إيقاف مسلسل “حب الملوك” لمدة أسبوع.

مشاهد خادشة للحياء

وعبر موقعها الإلكتروني، قدمت قناة النهار اعتذاراً لمشاهديها حول المشاهد الخادشة للحياء، التي تضمنها المسلسل.

وجاء في نص الاعتذار: “تتوجه قناة “النهار” إلى مشاهديها الكرام، بخالص اعتذارها وأسفها على لقطات غير مناسبة. تم بثها في إحدى حلقات مسلسل “حب ملوك” خلال الشهر الفضيل”.

وأكدت القناة أن المشهد الذي يتضمن تلك اللقطات تم بثه سهوا. مشددة على أنها لم تقصد الإساءة إلى مشاهديها. الذين تحترمهم كلهم وتحرص على مراعاة قيم الجزائريين.

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مراجعة حلقة بحلقة

وعلى إثر ذلك، أعلنت إدارة النهار أنها قررت توقيف بث المسلسل حاليا إلى غاية مراجعته حلقة بحلقة.

وكانت السلطات الجزائرية قد قررت إيقاف بث المسلسل لمدة أسبوع ابتداء من تاريخ الاثنين إلى غاية الجمعة المقبلة، مع تقديم اعتذار من القناة للرأي العام.

وجاء في بيان سلطة ضبط السمعي والبصري الجزائرية، أنها استدعت مدير قناة النهار التلفزيونية على خلفية بثها لمشاهد تتنافى مع قداسة الشهر الفضيل. وتمسّ بالقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري بحسب تعبيرهم.

إجراءات ردعية

وأضاف البيان: “بعد دراسة الموضوع، قامت سلطة الضبط باستدعاء مدير القناة لتقديم توضيحات حول هذه المشاهد الخادشة للحياء. التي لاقت أيضا ردود فعل ساخطة من جميع شرائح المجتمع“.

وسبق أن حذرت سلطة ضبط السمعي والبصري، هذه القنوات بضرورة مراعاة الأخلاق والآداب العامة. وضرورة الرقابة القبلية لبرامجها المختلفة. خاصة في شهر رمضان.

كما حذرت من أنّها ستتخذ إجراءات ردعية حال الإخلال بهذا الالتزام.

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المشهد الخادش

أما المشهد الخادش، يظهر الممثل التونسي الشاذلي العرفاوي، وهو يحدق بمؤخرة سيدة كانت تعمل لديه في المكتب، بطريقة تحمل إيحاءات جنسية صريحة.

ما جعل الجمهور وعلى رأسهم أئمة المساجد، إلى قيادة حملة تطالب السلطات بإيقاف عرض المسلسل فوراً

حب الملوك

الجدير بالذكر أن مسلسل “حب الملوك”، من بطولة جزائرية وتونسية. ويسلط الضوء على الصراع الطبقي داخل المجتمعات.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى “عيشة”. والتي تتعرف إلى كريم في أجواء غير طبيعية، وتنشأ بينهما قصة حب غير عادية.

وهو من بطولة كل من مينة لشطر، محمد بوشايب، سعاد السبكي ، منى نور الدين، فتحي المسلماني، الشاذلي العرفاوي، مريم بن مامي.

وكان المسلسل يعرض في كل من قناة “حنبعل” التونسية و”النهار” الجزائرية، وهو من إخراج التونسي، نصر الدين السهيلي.

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