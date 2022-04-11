موعد عيد الفطر المبارك.. هل يأتي رمضان كاملاً هذا العام؟

وطن– يتساءل النشطاء عبر مواقع التواصل وبعد مرور 10 أيام من شهر رمضان المبارك، عن موعد عيد الفطر . وهل يأتي رمضان كاملا (30 يوما) هذا العام أم لا؟

رمضان شهر كامل

وردا على هذه التساؤلات توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل المسلمين هذا العام صيام رمضان 30 يوما بمعنى أن الشهر الكريم سيكون كاملا.

وبحسب “الجروان فإن شهر شوال سيبدأ ويحل عيد الفطر يوم الاثنين الثاني من مايو المقبل. حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد الأول من مايو، متزامنا مع كسوف جزئي للشمس، تشهده أقصى أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي.

كما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، قوله إنه مع مغيب شمس نفس اليوم، يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة. وبالتالي فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية.

توافق بين الدول العربية

وتوقع الخبير الفلكي “توافقا تاما بين الدول العربية” على موعد نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن غالبية الدول العربية أعلنت، السبت 2 أبريل، أول أيام شهر رمضان ما عدا سلطنة عمان والأردن والمغرب.

وكانت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان أعلنت، الجمعة 1 أبريل، عدم ثبوت رؤية هلال الشهر.

3 إبريل أول أيام رمضان في هذه الدول

وقالت إنه بناء على ذلك سيكون، السبت 2 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان. والأحد 3 أبريل هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت وقتها أيضا كل من إندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا والمغرب والأردن، رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان. وأن الأحد 3 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان لديهم.