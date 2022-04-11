منى فاروق تضع فناناً في موقف محرج بعدما وضع يده على جسدها (فيديو)

وطن – أحرجت الفنانة منى فاروق التي أثير جدل كبير جدا حولها مؤخرا، الفنان كريم عبدالخالق أثناء التقاط صور تذكارية.

وبحسب مقطع متداول رصدته (وطن) تظهر منى فاروق، وهي تزيل يد كريم عبدالخالق من على كتفها أثناء التصوير.

منى فاروق تضع كريم عبدالخالق في موقف محرج pic.twitter.com/I12JRJUDAk — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) April 11, 2022

وكان كريم وضع يده على منى، أثناء التقاط الصورة التذكارية إلا أنها صدمته بإزالة يده من عليها.

ليقوم كريم عبدالخالق بوضعها مرة أخرى وكأنه لم يستوعب ما حدث، ما جعل منى تتوتر.

وجمع الممثلين في هذه الصور سحور رمضاني في الكافيه الخاص بكريم عبدالخالق.

وحضر هذا السحور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم عصام الحضري وزوجته وبناته، ‏وكذلك إمام عاشور وعمر السعيد لاعبي الزمالك.

وكان اسم الفنانة الشابة منى فاروق، تصدر التريند لفترة طويلة العام الماضي، مع اسم شيما الحاج.

وذلك بعد تداول مقاطع مسربة زعم أنها تخص المخرج خالد يوسف، وتظهره يمارس فيها الفاحشة مع منى وشيما بشكل جماعي.

وبعد انتشار هذه المقاطع ألقت السلطات المصرية القبض على منى وشيما بتهم نشر الفجور والرذيلة. وتم إطلاق سراحهما بعد شهور.

وذكرت تقارير أن هذه المقاطع سربتها جهات أمنية بشكل متعمد، انتقاما من خالد يوسف والذي وجه انتقادات لبعض سياسات النظام خلال فترة عمله نائبا بمجلس الشعب.

(المصدر: رصد وطن)