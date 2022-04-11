 مصر.. جمعية خيرية توزع عظام المواشي على الفقراء وتوثق اللحظة بتصويرهم أثناء الاستلام!

وطن– حالة من الجدل، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وذلك بعد تداول صور توثق لحظة توزيع عظام المواشي على الفقراء، وتصويرهم.

جمعية في الاسكندرية

ويظهر في الصور، مجموعة نساء يقفن في طابور. بينما تقوم سيدة بإعطاء كل واحدة منهن عظمة في كيس أزرق، ثم يقمن بالتصوير وتوثيق اللحظة.

وعبر ناشطون عن غضبهم من الصور، فجاء في التعليقات: “جمعية خيرية في الإسكندرية بتصور الغلابة و هي بتديهم عظام مواشي. امال لو بتوزعوا عليهم لحمه كنتم عملتم ايه.. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم بتتفننوا في ازلال الفقراء”.

وكتب آخر: “جمعيه خيريه توزع عظام المواشى على الفقراء فى مصر صوره غير أخلاقية أو حضريه خالص”.

وأشار ناشط في تعليقه، إلى أن الموقف حدث في الاسكندرية، وتساءل: ” إيه رأي السادة الاعلاميين الي نازلين ذل وتهزئ في الناس الغلابة هل يتم توزيع لحمة؟؟ لا لا لا”.

فوائد شوربة المواشي!

وكانت الجمعية قد نشرت على صفحتها عبر “فيسبوك”، منشوراً حول فوائد عظام المواشي لعمل شوربة غنية بالعناصر الغذائية المهمة تكفي ليومين أو ثلاثة.

وفي أول رد رسمي على الواقعة، كشف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، الدكتورة ماجدة جلالة أن أحد المتبرعين تبرع للجمعية بعجل.

وقالت جلالة في مداخلة عبر برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر” : ” صاحب الجمعية ذبح ذبيحة وبدأ يفرق اللحوم على الناس. وبعض الناس طلبوا عظام اللحم علشان يعملوه شوربة وفيه حد التقط صور وبدأ ينزل كلام غير صادق أنه بيتم توزيع عظام اللحم”.

تضامن الاسكندرية يرد

وتابعت: “الناس اللي اخدت العظم حصلوا على لحمة، خدوا لحمة وبعدها طلبوا العظم علشان يعملوا عليها شوربة”.

وأكدت جلالة: “احنا موزعين في الإسكندرية وحدها 28 طن لحمة، ووزعنا مع صندوق تحيا مصر 1.5 مليون كرتونة رمضان”.

وفي سياق متصل، أكدت جلالة أنه من المقرر فتح تحقيق موسع في هذه الواقعة. مشددة على أن الإسكندرية بها جمعيات خيرية على أعلى مستوى ولا يمكن أن يصدر هذا الأمر عن أي منها.

الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم البلدي في مصر، شهدت استقراراً عاماً. حيث تراوح سعر اللحم الضأن ما بين 180 و200 جنيه للكيلو الواحد.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

اقرأ أيضاً: