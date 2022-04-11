مصادر: وزير الخارجية العماني يطير إلى طهران الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق!

وطن – في زيارة تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الإفراج عن 7مليارات إيرانية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية، كشفت مصادر إيرانية مطلعة بأن وزير الخارجية العماني “بدر بن حمد البوسعيدي” سيزور طهران، الثلاثاء، على رأس وفد سياسي وأمني.

وقالت المصادر التي تحدثت لصحيفة “العربي الجديد” أن زيارة الوفد العماني تهدف إلى الوساطة من أجل الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية، وإكمال صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

مسؤول إقليمي كبير يزور طهران

وكات وكالة الانباء الإيرانية “إرنا” قد أعلنت، الاثنین عن زیارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران الثلاثاء بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإیرانیة المجمدة.

وأعلنت الوكالة أن مراجعة الآلية التنفيذية للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في إطار الاتفاق الأخير تعتبر ضمن الأهداف الرئيسية لزيارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى لطهران غدا الثلاثاء.

وقد أعلن الاسبوع الماضي عن التوصل الى الاتفاق على تحويل سبعة مليارات دولار من العملات الايرانية المجمدة إلى الحسابات الإيرانية عن طريق التحويل المصرفي.

وبناءً على الاتفاق تم تحديد الإطار اللازم للافراج عن جزء كبير من الاموال الايرانية المجمدة. حيث ينص الاتفاق على ارسال الأموال المجمدة الى حسابات إيرانية خلال فترة زمنية محددة في غضون أسابيع قليلة،

وسيتم تحويل 7 مليارات دولار إلى حسابات إيران، مما يشير إلى ازالة القيود المصرفية المفروضة على ايران بشكل تدريجي.

وساطة سلطنة عمان بين إيران وأمريكا

يشار إلى أن سلطنة عمان، إلى جانب سويسرا، تعدان الوسيطين الرئيسيين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الأربعة الأخيرة منذ انقطاع العلاقات بين طهران وواشنطن 1980. إذ يقوم الطرفان بدور ساعي البريد بينهما. غير أنه خلال السنوات الأخيرة أيضا أضيفت أطراف إقليمية أخرى إلى قائمة الوسطاء بين البلدين.

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ولعبت سلطنة عمان طيلة السنوات الماضية دورا نشطا في الوساطة بين طهران وواشنطن ولندن لعقد صفقات تبادل السجناء. كان آخرها نجاحها في عقد صفقة للإفراج عن الصحافية الإيرانية البريطانية نازنين زاغري والمواطن الإيراني البريطاني أنوشه أشوري. مقابل تسديد بريطانيا ديونا إيرانية تقدر بـ470 مليون يورو تعود إلى العهد الملكي الإيراني.

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