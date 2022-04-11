لحماية قلبك.. لا تفوت هذه المنتجات الثلاثة في وجبات الإفطار

وطن– تعتبر وجبات الإفطار عنصرًا أساسيًا في الأداء السليم لجسمنا. إذا كنت تريد أن تبدأ يومك بالطاقة، فمن الضروري تنشيط أجسامنا من خلال اتباع نظام غذائي سليم.

للقيام بذلك، من الضروري اختيار وجبة إفطار صحية تلبي سلسلة من المتطلبات التي أوصى بها المختصون.

هناك عدد من عوامل الخطر التي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وخير مثال على ذلك هو إساءة استخدام الأطعمة غير الصحية بشكل طبيعي.

وفي الواقع، إن النظام الغذائي الذي نتبعه هو المفتاح الرئيسي لمنع ظهور بعض الأمراض.

وبحسب موقع “إسبانيا دياريو” الإسباني، هناك ثلاثة أنواع من الطعام ينبغي ألا تفوتها في وجبة الفطور، للتمتع بصحة جيدة.

ما هي هذه الأطعمة التي يجب أن ندرجها في وجبة الإفطار؟

طبقا لما ترجمته “وطن”، تسعى الجمعية الإسبانية لتغذية المجتمع ومؤسسة القلب الإسبانية يوميًا لتعزيز العادات الصحية، سواء في وجبة الإفطار أو في الوجبات الأخرى.

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وفيما يلي استعرَض الموقع المنتجات ، التي يجب أن تكون ضرورية في وجبتك الأولى في اليوم:

منتجات الألبان

لدينا العديد من الخيارات للاختيار من بينها منتج الألبان الضروري فهي ضرورية لصحة أجسامنا.

على الرغم من أن الحليب هو المنتج الأول الذي يتبادر إلى الذهن، فإنه يمكننا اختيار عناصر غذائية أخرى.

يعتبر الزبادي الطبيعي الخيار الصحي، حيث يحتوي على القليل من السكر وسيعطينا جرعة كبيرة من الطاقة.

على الرغم من أن الزبدة هي أحد منتجات الألبان، فإنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة.

في الواقع، أصرّت منظمة الصحة العالمية، على أن السعرات الحرارية من هذا النوع من الدهون يجب ألا يتجاوز استهلاكه 10 ٪.

عادةً ما يحتوي هذا النوع من الطعام على كمية أقل من الكالسيوم وفيتامين أ ود مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى.

الحبوب ومشتقاتها

تتمتع الحبوب بفوائد كبيرة تساهم في المحافظة على صحتنا، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من خبراء التغذية يوصون بتناول 3 حصص من الحبوب الكاملة يوميًا، فإننا نأكل أقل من ذلك بكثير.

ليكون هناك مزيج رائع بين المجموعة الأولى (منتجات الألبان) والثانية، يمكن أن نضيف مع الحليب حفنة من الحبوب.

إذا شعرنا برغبة في تجربة شيء مختلف ، فيمكننا استعارة وصفة العصيدة.

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الفواكه

يتيح لنا التنوع الواسع الموجود في عالم الفاكهة اختيار العناصر الغذائية، التي نفضلها.

بالإضافة إلى ذلك، يوصي معظم خبراء التغذية بتناول 5 قطع من الفاكهة على مدار اليوم، حتى نستمتع بنكهتها لعدة ساعات.

إنها توفر كمية كبيرة من الألياف، أي مكون أساسي لتنظيم الجهاز الهضمي والوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

تذكر أن عددًا كبيرًا من الفاكهة يمكن عصره، لذا يمكنك مرافقة وجبة الإفطار بعصير لذيذ.

علاوة على ذلك، يمكن للفاكهة أيضًا توفير فيتامينات مختلفة على غرار؛ (ب1 ب2، أ، سي وبي 6 وحمض الفوليك). وهذه المنافع تعتمد دائمًا على الفاكهة التي نختارها.

يمكنك مزج الزبادي الطبيعي مع قطع الفاكهة التي تحبها أكثر.

نصائح أخرى لوجبة فطور مثالية

إذا كنت ترغب في الجمع بين المجموعات الثلاث، يمكنك إضافة دقيق الشوفان وستحصل على إفطار نموذجي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا أردنا إضافة المزيد من مكونات البروتين إلى وجبات الإفطار لدينا، فيمكننا دائمًا اختيار الأطعمة مثل السلمون أو البيض.

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