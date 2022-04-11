لا تشرب الماء أبدًا أثناء الأكل.. خبراء يحذرون من خطر كبير

وطن – يعتبر الماء جزء منا، بما أن أجسامنا تحتوي على 60٪ منه. وهذا هو السبب في أن شربه بشكل يومي ضروري للتمتع بصحة جيدة. علاوة على ذلك، يعتبر شرب الماء ضروري للبقاء على قيد الحياة، ولكن في الحقيقة هناك طرق وأوقات للقيام بذلك.

يوصي الخبراء بشرب حوالي 1.5 إلى 2 لتر يوميًا من الماء بالنسبة الشخص العادي. أما بالنسبة للرياضيين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب زيادة معدل شرب الماء. ولكن يجب دائمًا شربه بشكل معتدل ومستمر ومريح.

متى يمكن شرب الماء؟

لكل شخص عادات استهلاك المياه الخاصة به. ومع ذلك، يتفق الخبراء عادة على عواقب وفوائد اختيار وقت أو آخر.

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وفيما يلي استعرض موقع “إسبانيا دياريو” الإسباني، الأوقات المثلى لشرب الماء :

قبل الوجبات

يفضل الكثير من الناس شرب الماء قبل أن يبدأوا في تناول الطعام. تعمل هذه العادة على ترطيب الفم وتحضير المعدة للطعام وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

هذا الأخير يرجع إلى أن شرب الماء قبل الأكل عادة ما يكون مشبعًا للغاية، على الرغم من عدم احتوائه على أي سعرات حرارية.

لهذا السبب، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فإن شرب الكثير من الماء قبل الأكل سيكون مفيدًا للغاية.

كما أن مجرد شرب الماء قبل الأكل يعد ويرطب مسار الطعام إلى المعدة.

أثناء الوجبات

عندما تختار شرب الماء في أثناء الأكل، يجب أن نأخذ في الاعتبار آثاره المحتملة. يساعد الماء، أولاً وقبل كل شيء، على مضغ الطعام، ثم ابتلاعه لاحقًا. ومع ذلك، يوصي الخبراء بأن تكون كميات الماء التي يتم شربها صغيرة جدًا.

هذا لأنه في أثناء عملية المضغ، يتم إنتاج إنزيم مهم للغاية يساعد على الهضم. وإذا لم نتوقف عن شرب الماء (أو أي سائل آخر)، فإن هذا الإنزيم يتوقف عن العمل بشكل صحيح. وستلاحظ المشكلة لاحقًا، حيث سيكون هناك خلل في عمل المعدة، ما يسبب إزعاجًا وألمًا شديدين.

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بعد الوجبات

على غرار المشاكل التي يمكن أن تؤدي إلى إساءة استخدام الماء أثناء الوجبات، يحدث الشيء نفسه عند شرب الكثير من السوائل مباشرة بعد ذلك. لأن شرب كميات كبيرة من الماء على معدة ممتلئة يمكن أن يؤثر على عصارة المعدة. لأنها هي المسؤولة عن المعدة وتقوم بعملية الهضم بشكل صحيح.

إذا شربنا الكثير من الماء، فسيتم تخفيف حمض المعدة إلى حد ما، ما يسبب ضررا كبيرا لها. علاوة على ذلك، فإن كميات المياه الكثيرة تعسر عملية الهضم، ما يسبب آلامًا في المعدة وحتى إمساكًا شديدًا.

فوائد شرب الماء بانتظام

لا يحتوي على سعرات حرارية

من المهم أن تعرف أن الماء لا يحتوي على سعرات حرارية وهو الخيار الأفضل للبقاء رطبًا. تذكر أنه من الأفضل تجنب المشروبات الغازية أو المشروبات الأخرى التي تضيف سعرات حرارية غير ضرورية إلى مدخولك اليومي.

أفضل حليف إذا كنت تتبع حمية غذائية

إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن، فسيكون الماء أفضل صديق لك. فهو لا يحتوي على سعرات حرارية فحسب بل إنه مشبع جدًا وسيساعدك كثيرًا على التحكم في شهيتك. ومع ذلك، كما رأينا، يجب أن تكون حذرًا عند شرب الماء في أثناء الأكل أو بعده.

استمع إلى جسدك

إذا شعرت بالعطش في أي وقت من اليوم ، اشرب الماء ببطء وبشكل معتدل. حقيقة الشعور بالعطش مؤشر على الإصابة بالجفاف، فالجسم يحذرك أنه يحتاج إلى شرب الماء.

أفضل شيء يمكنك القيام به هو جعل روتينك اليومي أتوماتيكيًا لتعتاد على شرب الماء بانتظام.

توهج الجلد؟ اشرب ماء

تكشف العديد من الدراسات أن شرب الماء على مدار اليوم وبكميات كافية يساعد في تحسين مظهر الجلد. والسبب الرئيسي هو إفراز السموم التي تتراكم في الجسم المسببة للمشاكل الجلدية، مثل حب الشباب أو الوردية.

يحسن الهضم ويمنع الإمساك

يعد شرب الماء في الوقت المناسب أمرًا مثاليًا لمساعدة جسمك على الهضم. جسمنا ذكي وإذا هضم الاكل فسيكون ذلك بشكل صحيح لا محالة. كما لن تعاني من الإمساك. بالطبع تجنب القيام بذلك في أثناء الأكل أو بعده مباشرة.

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