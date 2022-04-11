قصة MrBeast.. أغنى يوتيوبر في العالم

وطن– في الحقيقة، إن قصة MrBeast، أحد أنجح مستخدمي منصة YouTube في العالم، مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها.

ظهر هذا الشاب الأمريكي لأول مرة كمنشئ محتوى على YouTube عندما كان عمره 13 عامًا فقط. بمعنى آخر، أدرك منذ صغره الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنصة لاكتساب شهرة عالمية وتقدير، فضلاً عن كسب الدخل الوفير.

كيف كانت البداية؟

بحسب موقع “إمبريندياندو إي إيستورياس” الإسباني، ولد MrBeast، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة عام 1998.

مرت طفولته بشكل طبيعي حتى قرر في يوم من الأيام أن يجرب حظه على موقع يوتيوب. في ذلك الوقت كان الجميع يتحدث عن منصة الفيديو الثورية هذه، وكان المزيد من الناس يعتمدون عليها بحثا عن الشهرة والمشتركين. أصبح كسب الأموال من خلال YouTube حلم الكثير من الشباب، حيث رُسّخ كموقع واعد ومربح وناجح وممتع.

في الأساس، يعود تاريخ MrBeast إلى عام 2011، عندما كان عمره 13 عامًا فقط. على وجه التحديد عندما أنشأ قناته الأولى على YouTube تحت اسم مستعار MrBeast600.

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لم يصل التأثير المطلوب

في البداية لم يكن واضحًا جدًا بشأن نهجه الإبداعي. لذلك، كانت محتوياته متنوعة ومختلفة. وفي الواقع، لقد اقتصرت أنشطته على التعليق على ألعاب الفيديو أو عرض مجموعات من مقاطع الفيديو المسلية بشكل عام.

ومع ذلك، لم يكن لمقاطع الفيديو الخاصة به التأثير المطلوب. في الواقع، استقبلت قناته ما معدله ألف زيارة شهريًا، وهو معدل منخفض جدًا.

ولكن وفق ترجمة “وطن”، تغير كل شيء في عام 2017. عندما انتشر مقطع الفيديو الخاص به ووصل عدد المشاهدين إلى 100000 مشاهد على نطاق واسع. وحصل على آلاف المشاهدات الإضافية في غضون أيام قليلة.

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فارقة في تاريخ مستر بيست

بدون شك، كان هذا الفيديو علامة فارقة في تاريخ MrBeast، لأنه جعله يرتقي إلى الشهرة العالمية.

منذ تلك اللحظة، أصبح أحد أشهر مستخدمي YouTube والأعلى أجراً على هذا الكوكب. أيضًا، تطورت مقاطع الفيديو الخاصة به تمامًا وكان ذلك مشجعًا جدًا لجمهوره.

قصة مستر بيست من الصفر

لفهم التغييرات والتقدم والاكتشافات لهذا الأمريكي، عليك أن تعرف قصة MrBeast من الصفر.

على الرغم من أن قناته كانت في البداية فوضوية للغاية، إلا أن جيمي تمكن من تحديد علامته التجارية الشخصية وبدأ في إنشاء مقاطع فيديو خاصة جدًا ومحددة.

في الواقع، قرر أن يصبح منشئ مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بتحديات ورهانات مقابل مبالغ كبيرة من المال.

وهكذا، أصبحت هذه التركيبة هي صيغته الرابحة بصفته من مستخدمي YouTube. وقد سمحت له أيضًا ببناء جمهور يقارب من 100 مليون مشترك في السنوات الأربع الماضية.

يوتيوبر رائد أعمال ومحب للخير

تجدر الإشارة إلى أن MrBeast شعر بالحاجة إلى استكشاف مجالات جديدة، كما كان الحال مع العمل الخيري. إلى درجة أنه بذل قصارى جهده ليصبح معروفًا دوليًا كمستخدم على منصة YouTube ورجل أعمال ومحب للخير.

وفي الواقع، أصبح العمل الخيري أحد أعظم الهاماته في الحياة. لدرجة تشجيعه على المشاركة في تأسيس Team Trees.

بفضل هذه المبادرة، أصبح قادرًا على جمع الأموال لمؤسسة Arbor Day Foundation، المخصصة لزراعة الأشجار في جميع أنحاء العالم. وبالمثل، تجدر الإشارة إلى أن التبرع بالمال يعد أيضًا ميزة مهمة في تاريخ MrBeast.

ففي عدة مناسبات، صنع جيمي مقاطع فيديو دعائية أعطى فيها آلاف الدولارات للغرباء والمنظمات غير الهادفة للربح.

كم من المال يمتلك MrBeast؟

في الوقت الحالي، يعد MrBeast أحد أكثر مستخدمي YouTube ربحًا في العالم، وتعد قناته واحدة من أكثر القنوات نجاحًا على المنصة.

ووفقًا للأرقام المنشورة في Celebrity Net Worth، تبلغ القيمة الصافية لمنشئ المحتوى الناجح هذا 25 مليون دولار.

علاوة على ذلك، فإن في عام 2020 وحده، حصل على أكثر من 10 ملايين دولار من قناته على YouTube، بالإضافة إلى أنشطة تجارية مربحة أخرى ، مثل:

رعاية العلامات التجارية الكبرى، مثل Electronic Arts أو Microsoft.

بيع البضائع.

وطبقا لما أورده موقع YouTube SocialBlade، يكسب Jimmy حوالي 3 ملايين دولار شهريًا فقط من إعلانات البانر المعروضة على قناته.

واليوم، تضم قنواته الثلاث: MrBeast و MrBeast Pants و Beast Reacts أكثر من 90 مليون مشترك.

لذلك، يحمل جيمي دونالدسون لقب يوتيوبر أمريكا الأول مع استحواذه على أكبر عدد من المشتركين في البلاد.

لماذا هو ناجح جدا اليوم؟

إن أولئك الذين يعرفون تاريخ MrBeast جيدًا ليس لديهم شيء واضح أكثر من أنه مؤثر قوي. ويعتبر رائد مقاطع الفيديو الخاصة بالتحديات والمغامرات، التي يتم فيها التبرع بآلاف الدولارات.

وصل صدى اسمه مؤخرًا إلى جميع أنحاء العالم. حيث كانت لديه فكرة مشاركة فيديو تكريمًا لسلسلة Netflix الشهيرة، “The Squid Game”.

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