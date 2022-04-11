الهدهد

صحيفة سعودية تسخر من لاعب أردني رفض مواجهة إسرائيلي في بطولة بدبي : “انسحب خوفا”

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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وطن – في واقعة جديدة تعكس مدى الإنحطاط الذي وصل إليه الإعلام السعودي وتمهيده للتطبيع مع دولة الاحتلال، سخرت صحيفة “سعودي بوست” السعودية من انسحاب الناشيء الرياضي الأردني إياس الزمر من البطولة العالمية للمبارزة في دبي رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتعليقا على الواقعة، قالت الصحيفة السعودية في تدوينة ساخرة عبر “تويتر”: “بدلاً من المواجهة وتحقيق الفوز كما فعل اللاعبين السعوديين، اللاعب الأردني (إياس الزمر) ينسحب خوفاً من مبارزة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم في دبي”.

ورفض لاعب المبارزة الزمر مواجهة أحد لاعبي الاحتلال في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين، المقامة في دبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، ليحظى بإشادة وتضامن أردني واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أشادت السياسية الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتورة ديمة طهبوب باللاعب قائلة: “أولادنا رجال.. لاعب المبارزة الأردني إياس الزمر ينسحب من البطولة العالمية للناشئين المقامة في دبي رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي”.

كما ثمن تجمع “اتحرّك” الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع موقف اللاعب الزمر، وقال: “هكذا نحن، كبارا صغارا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل أن نسهم في تلميع صورته وجرائمه”.

من جانبها، أشادت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بمقاطعة الزمر قائلة: “تشيد الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بموقف اللاعب الأردني إياس الزمر الذي قرر الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين التي تقام في الامارات، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب من الكيان الصهيوني”.

يشار إلى أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، انسحب عدد من المدربين الأردنيين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفل كانت والكيك بوكسينغ. رفضا لمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.

بينما قال المدرب إبراهيم سرقمة في منشور عبر “فيسبوك”: “أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين. بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة”. مضيفا: “لا للتطبيع”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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