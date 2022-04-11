صحيفة سعودية تسخر من لاعب أردني رفض مواجهة إسرائيلي في بطولة بدبي : “انسحب خوفا”

وطن – في واقعة جديدة تعكس مدى الإنحطاط الذي وصل إليه الإعلام السعودي وتمهيده للتطبيع مع دولة الاحتلال، سخرت صحيفة “سعودي بوست” السعودية من انسحاب الناشيء الرياضي الأردني إياس الزمر من البطولة العالمية للمبارزة في دبي رفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتعليقا على الواقعة، قالت الصحيفة السعودية في تدوينة ساخرة عبر “تويتر”: “بدلاً من المواجهة وتحقيق الفوز كما فعل اللاعبين السعوديين، اللاعب الأردني (إياس الزمر) ينسحب خوفاً من مبارزة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم في دبي”.

بدلاً من المواجهة وتحقيق الفوز كما فعل اللاعبين السعوديين، اللاعب الأردني (إياس الزمر) ينسحب خوفاً من مبارزة لاعب إسرائيلي ببطولة العالم في دبي pic.twitter.com/jW03rArqCk — The Saudi Post (@TheSaudi_post) April 10, 2022

ورفض لاعب المبارزة الزمر مواجهة أحد لاعبي الاحتلال في البطولة العالمية للمبارزة للناشئين، المقامة في دبي، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي، ليحظى بإشادة وتضامن أردني واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما أشادت السياسية الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، الدكتورة ديمة طهبوب باللاعب قائلة: “أولادنا رجال.. لاعب المبارزة الأردني إياس الزمر ينسحب من البطولة العالمية للناشئين المقامة في دبي رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي”.

أولادنا رجال لاعب المبارزة الأردني إياس الزمر ينسحب من البطولة العالمية للناشئين المقامة في دبي رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي pic.twitter.com/4xpHFfvqf9 — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) April 9, 2022

كما ثمن تجمع “اتحرّك” الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع موقف اللاعب الزمر، وقال: “هكذا نحن، كبارا صغارا، نعرف عدوّنا جيدًا، لا نقبل أن نسهم في تلميع صورته وجرائمه”.

ثمن تجمع اتحرّك الأردني لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع @Move_Boycott موقف البطل الأردني، إياس الزمر، الذي انسحب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، المُقامة في دبي، بعد أن أوقعته القرعة مع لاعب يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/5YgE85LAUX — مقاطعة (@Boycott4Pal) April 10, 2022

من جانبها، أشادت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بمقاطعة الزمر قائلة: “تشيد الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بموقف اللاعب الأردني إياس الزمر الذي قرر الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين التي تقام في الامارات، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب من الكيان الصهيوني”.

تشيد #الرابطة_الإماراتية_لمقاومة_التطبيع بموقف اللاعب الأردني إياس الزمر الذي قرر الانسحاب من بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين التي تقام في #الامارات، بعد أن أوقعته القرعة أمام لاعب من #الكيان_الصهيوني #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/Cwq6HwMb2e — الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (@uae4palestine2) April 9, 2022

يشار إلى أنه في 20 آذار/ مارس الماضي، انسحب عدد من المدربين الأردنيين من دورة دولية للمدربين في رياضة الفل كانت والكيك بوكسينغ. رفضا لمشاركة وفد رياضي إسرائيلي في الدورة المقامة في البحرين.

بينما قال المدرب إبراهيم سرقمة في منشور عبر “فيسبوك”: “أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين. بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة”. مضيفا: “لا للتطبيع”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا