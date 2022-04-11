(شاهد): وصلة رقص لأمل عرفة على أنغام “إنتي معلمة” في صالة أفراح!

وطن– أعادت الفنانة السورية أمل عرفة، نشر فيديو يوثق رقصها على أحد أغاني المهرجانات، في عشارية مسلسل “شرف”.

إنتي معلمة

وظهرت أمل بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص على أنغام أغنية “إنتي معلمة” لعمر كمال وحمو بيكا. وذلك في صالة أفراح وسط عدد من الحضور.

وعلقت أمل على الفيديو: “كواليس شرف آسيا فاصل منشط”.

عشارية “شرف”

ومسلسل “شرف” هو عشارية ستعرض ابتداء من 20 رمضان الحالي عبر منصة “وياك”.

قد يهمك أيضاً:

وهي من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب، وتدور قصته حول جرائم الشرف وكيفية الحد منها.

وتؤدي أمل في المسلسل شخصية “آسيا”، الفتاة صاحبة الماضي المؤلم والحزين.

وأعادت أمل نشر البرومو الخاص بالعمل عبر حسابها على “انستجرام” وعلقت: “لكل بنت كل صبية كل امرأة معنية بهذا العمل وكل أب وكل زوج وابن أيضاً. تابعونا ب 20 رمضان على وياك شرف آسيا كتابة ديانا جبور إخراج مجيد الخطيب”.

View this post on Instagram A post shared by Amal Arafa (@amal_arafa)

حوازيق

وفي سياق آخر، تتواجد أمل عرفة في السباق الدرامي الرمضاني هذا العام بقوة في المسلسل الكوميدي “حوازيق”. والذي تجسد فيه شخصية “أم ناريمان”.

ومسلسل “حوازيق” منفصل متصل يتكون من ثلاثين حلقة. وتدور أحداثه ضمن فندق “مزهرية غربة”، الذي يشهد تدهور أحوال العائلة المالكة له، ووقوعها بمشاكل مادية.

قد يهمك أيضاً:

وتسعى العائلة المالكة للفندق لتجاوز مشاكلها المادية بتأجير غرفة لضيف جديد في كل مرة، لتظهر المفارقات الكوميدية مع نزلاء الفندق.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الصف الأول، منهم سلمى المصري، وائل رمضان، زينة بارافي، علا باشا وفاتح سلمان.

إضافة إلى ضيوف الشرف وهم: سامية الجزائري، أمل عرفة، شكران مرتجى، رنا شميس، سوزان نجم الدين، فراس إبراهيم، فايز قزق، حسام تحسين بيك، عبير شمس الدين، سعد مينة.

اقرأ أيضاً: