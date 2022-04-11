روسيا تعلن تدمير منظومة “إس-300” أوكرانية سلمتها لها دولة أوروبية قبل أيام

وطن – أعلنت روسيا، الاثنين إنها استخدمت صواريخ كروز لتدمير أنظمة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات التي زودتها لأوكرانيا دولة أوروبية مجهولة الهوية.

ووفقا لوكالة “رويترز“، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر كروز، الأحد، على أربع قاذفات من طراز إس -300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات على مشارف مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إن 25 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا في الهجوم.

روسيا تدمر “إس-300” في أوكرانيا بصواريخ كروز

وقالت الوزارة إن “صواريخ كاليبر كروز عالية الدقة المطلقة من البحر دمرت معدات فرقة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات كانت قد سلمتها دولة أوروبية إلى نظام كييف”.

في حين قالت سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تبرعت بمثل هذا النظام الصاروخي لأوكرانيا إن النظام الذي زودته به لم يصب.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة السلوفاكية لوبيكا جانيكوفا: “لم يتم تدمير نظام إس -300 الخاص بنا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 بالقرب من مدينة إيزيوم ودمرت مستودعين للذخيرة أحدهما بالقرب من مدينة ميكولايف الجنوبية.

سلوفاكيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظمة “إس-300”

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير، قد أعلن أن بلاده زوّدت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز “إس-300” لدعم هذا البلد في تصديه للغزو الروسي. إذ كتب هيغير على فيسبوك: “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا”.

وأوضح هيغير، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه “الهبة” جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة “الدفاع المشروع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300” روسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديم المنظومة “لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في أوكرانيا”.

ورأى أن هذه الصواريخ “ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء” بمواجهة الهجوم الروسي.