الهدهد

روسيا تعلن تدمير منظومة “إس-300” أوكرانية سلمتها لها دولة أوروبية قبل أيام

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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تدمير منظومة إس-300 watanserb.com
أنظمة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات التي زودتها سلوفاكيا لأوكرانيا

وطن – أعلنت روسيا، الاثنين إنها استخدمت صواريخ كروز لتدمير أنظمة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات التي زودتها لأوكرانيا دولة أوروبية مجهولة الهوية.

ووفقا لوكالة “رويترز“، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا أطلقت صواريخ كاليبر كروز، الأحد، على أربع قاذفات من طراز إس -300 كانت مخبأة في حظيرة طائرات على مشارف مدينة دنيبرو الأوكرانية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية إن 25 جنديًا أوكرانيًا أصيبوا في الهجوم.

روسيا تدمر “إس-300” في أوكرانيا بصواريخ كروز

وقالت الوزارة إن “صواريخ كاليبر كروز عالية الدقة المطلقة من البحر دمرت معدات فرقة صواريخ إس -300 المضادة للطائرات كانت قد سلمتها دولة أوروبية إلى نظام كييف”.

في حين قالت سلوفاكيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تبرعت بمثل هذا النظام الصاروخي لأوكرانيا إن النظام الذي زودته به لم يصب.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة السلوفاكية لوبيكا جانيكوفا: “لم يتم تدمير نظام إس -300 الخاص بنا”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرتين أوكرانيتين من طراز Su-25 بالقرب من مدينة إيزيوم ودمرت مستودعين للذخيرة أحدهما بالقرب من مدينة ميكولايف الجنوبية.

سلوفاكيا تعلن تزويد أوكرانيا بمنظمة “إس-300”

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير، قد أعلن أن بلاده زوّدت أوكرانيا بمنظومة للدفاع الجوي من طراز “إس-300” لدعم هذا البلد في تصديه للغزو الروسي. إذ كتب هيغير على فيسبوك: “يمكنني أن أؤكد أن جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا”.

وأوضح هيغير، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه “الهبة” جاءت استجابة لطلب مساعدة قدمته أوكرانيا لتمكينها من ممارسة “الدفاع المشروع عن النفس” بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300” روسية التصميم من ضمن الأسلحة المحددة التي طلبتها السلطات الأوكرانية من الدول الغربية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديم المنظومة “لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في أوكرانيا”.

ورأى أن هذه الصواريخ “ستساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين الأبرياء” بمواجهة الهجوم الروسي.

المصدر
رويترز
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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