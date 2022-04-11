فجر السعيد تشتم سعودياً وصفها بـ “البقرة” بسبب وقوفها مع هيا الشعيبي ومنى شداد!

وطن– تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى موقف مُحرج بعدما ناشدت الشعب السعودي، بالصفح عن مواطنتيها الفنانتين منى شداد وهيا الشعيبي.

البقرات الثلاث

وكتب أحد المتابعين في رده على مناشدة السعيد عبر “تويتر”: “ابلعي العافية لا نحطك جنب البقرتين منى وهيا وتصيرون البقرات الثلاث”.

وتابع: “ترا الشعب السعودي مايرحم انتبهي لنفسك. لا تفكرين انك بتقدرين تفرضين علينا شي مانبيه بندوسك وندوس غيرك”.

البقره ام جابتك احترم تحترم 👺 https://t.co/CECe0qfLcL — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 11, 2022

لكن السعيد لم تسكت عن إهانتها وردت: ” البقره ام جابتك احترم تحترم”.

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“السعودية أمنا”

وكانت فجر السعيد قد وجهت رسالة للشعب السعودي بخصوص الشعيبي وشداد.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “في حلقتي مع منى شداد خاطبت أمنا السعودية. ام الخليج ذات القلب الكبير التي تحتضنا كلنا كخليجيين تحت جناحها. خصوصاً بان صفحة الازمه الخليجية انتهت بكل تفاصيلها وحان وقت غلق كل الملفات. بما فيها الزعل من منى شداد وهيا الشعيبي، وانتوا كبارنا والعفو عند المقدرة وفي هالشهر الفضيل”.

في حلقتي مع #منى_شداد خاطبت أمنا #السعوديه ام الخليج ذات القلب الكبير التي تحتضنا كلنا كخليجيين تحت جناحنا خصوصاً بان صفحة الازمه الخليجيه انتهت بكل تفاصيلها وحان وقت غلق كل الملفات بما فيها..الزعل من #منى_شداد و #هيا_الشعيبي وانتوا كبارنا والعفو عند المقدره وفي هالشهر الفضيل 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 9, 2022

وكانت شداد قد بكت أثناء استضافة السعيد لها في برنامج “غبقة للفجر”، بسبب تعليق نشاطها الفني في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019.

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منى شداد تبكي

وقالت شداد: “كل واحد يطالعني بهي النظرة، كأني مسوية شي غلط، يا جماعة أنا تعبت، ما أحب النظرة اللي تصير لي من كل صوب”.

وأضافت الفنانة الكويتية: “أنا ودي أقول لبعض الناس اللي قلوبهم مني سودا، خفوا عليِّ شوي، لأن الله ما يرضا على اللي تسوونه وبوريكم، ومثل ما تحفرون لي، الله بيحفر لكم”.

الفنانة منى شداد تبكي لأنها أصبحت منبوذة في الوسط الفني، ليس في السعودية فقط بل وحتى في الكويت كذلك، بسبب موقفها ضد السعودية والإمارات الفنان إذا انحاز لدولته فيعذر، حتى من الخصوم، لكن إذا كان من دولة المفترض أنها تكون على الحياد وأخذ موقف سياسي من تلقاء نفسه فليتحمل تبعاته pic.twitter.com/gX5GWkoBiy — خالد بن ثاني (@k_b_th) April 8, 2022

سبب مقاطعة منى شداد

وتعود المقاطعة السعودية لشداد، بسبب تصريحاتها لإحدى الصحف عام 2019 تمدح فيها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني. حيث وصفته بأنه تميم المجد.

ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأزمة بين السعودية ودول خليجية وعربية أخرى وبين إمارة قطر في أوجها.

وقرر حينها المشرف العام على الفعاليات الثقافية والفنية في السعودية، عبد الله مخارش مقاطعة الفنانة شداد، وإيقاف أي نشاط فني لها.

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المصدر: وطن + تويتر