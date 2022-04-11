حياتنا

فجر السعيد تشتم سعودياً وصفها بـ “البقرة” بسبب وقوفها مع هيا الشعيبي ومنى شداد!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
رد قاسي من فجر السعيد على سعودي وصفها بـ "البقرة" بسبب ما طلبته بخصوص هيا الشعيبي ومنى شداد! watanserb.com
فجر السعيد ومنى شداد

وطن– تعرضت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى موقف مُحرج بعدما ناشدت الشعب السعودي، بالصفح عن مواطنتيها الفنانتين منى شداد وهيا الشعيبي.

البقرات الثلاث

وكتب أحد المتابعين في رده على مناشدة السعيد عبر “تويتر”: “ابلعي العافية لا نحطك جنب البقرتين منى وهيا وتصيرون البقرات الثلاث”.

وتابع: “ترا الشعب السعودي مايرحم انتبهي لنفسك. لا تفكرين انك بتقدرين تفرضين علينا شي مانبيه بندوسك وندوس غيرك”.

لكن السعيد لم تسكت عن إهانتها وردت: ” البقره ام جابتك احترم تحترم”.

قد يهمك أيضاً:

“السعودية أمنا”

وكانت فجر السعيد قد وجهت رسالة للشعب السعودي بخصوص الشعيبي وشداد.

وكتبت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “في حلقتي مع منى شداد خاطبت أمنا السعودية. ام الخليج ذات القلب الكبير التي تحتضنا كلنا كخليجيين تحت جناحها. خصوصاً بان صفحة الازمه الخليجية انتهت بكل تفاصيلها وحان وقت غلق كل الملفات. بما فيها الزعل من منى شداد وهيا الشعيبي، وانتوا كبارنا والعفو عند المقدرة وفي هالشهر الفضيل”.

وكانت شداد قد بكت أثناء استضافة السعيد لها في برنامج “غبقة للفجر”، بسبب تعليق نشاطها الفني في المملكة العربية السعودية منذ عام 2019.

قد يهمك أيضاً:

منى شداد تبكي

وقالت شداد: “كل واحد يطالعني بهي النظرة، كأني مسوية شي غلط، يا جماعة أنا تعبت، ما أحب النظرة اللي تصير لي من كل صوب”.

وأضافت الفنانة الكويتية: “أنا ودي أقول لبعض الناس اللي قلوبهم مني سودا، خفوا عليِّ شوي، لأن الله ما يرضا على اللي تسوونه وبوريكم، ومثل ما تحفرون لي، الله بيحفر لكم”.

سبب مقاطعة منى شداد

وتعود المقاطعة السعودية لشداد، بسبب تصريحاتها لإحدى الصحف عام 2019 تمدح فيها الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني.  حيث وصفته بأنه تميم المجد.

ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأزمة بين السعودية ودول خليجية وعربية أخرى وبين إمارة قطر في أوجها.

وقرر حينها المشرف العام على الفعاليات الثقافية والفنية في السعودية، عبد الله مخارش مقاطعة الفنانة شداد، وإيقاف أي نشاط فني لها.

اقرأ أيضاً:

 

المصدر: وطن + تويتر

الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى