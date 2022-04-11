رئيس جهاز الاستثمار العماني يكشف عن رقم ضخم تم ضخه في الموازنة العامة 2021 من الأرباح

وطن – كشف رئيس جهاز الاستثمار في سلطنة عمان عبد السلام المرشدي بأن الصندوق ضخ مليارا ومئتي مليون ريال عماني في الموازنة العامة للدولة العام الماضي 2021.

وقال المرشدي خلال استضافته في برنامج “حوار من المطار” المذاع عبر إذاعة “مسقط FM” إن استثمارات الصندوق خارج السلطنة متقلصة جدا هذه الفترة. موضحا ان التركيز الآن على استثمارات استثنائية متميزة وتجلب للسلطنة تكنولوجيا حديثة أو تساعد في بناء قطاع جديد.

وأكد “المرشدي” أن هذه الاستثمارات التي تحدث عنها، إذا لم يكن لها “ذراع أو ضلع” له علاقة في السلطنة فإنه يجب عليها إحضار خدماتها للسلطنة او تقوم بفتح فرع لها، أو فتح خط انتاج جديد او تخزين في السلطنة.

صندوق الاستثمار حقق أرباحا جيدة

كما أكد بأن صندوق الاستثمار حقق أرباحا “جيدة” العام المنصرم. موضحا بأن الصندوق دفع للموازنة العامة للدولة مليار ومئتي مليون ريال عماني دون بيع أي شيء من الأصول. مشيرا إلى أن هذا المبلغ جاء بعد شطب جميع الخسائر التي تحملتها بعض الاستثمارات.

🔻 معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني @Oman_OIA متحدثًا عن الاستثمارات الخارجية للجهاز : – نركز بأن تكون الاستثمارات استثنائية متميزة تجلب للوطن تكنولوجيا حديثة أو تساعدنا لبناء قطاع جديد . – في عام 2021م دفعنا للموازنة العامة للدولة 1.200 مليار عماني . pic.twitter.com/f9WQIJKSdS — إذاعة مسقط | Muscat Fm (@RadioMuscat) April 10, 2022

سلطنة عمان تحقق فائضا ماليا

وكانت وزارة المالية العمانية قد اكدت عبر حسابها على “تويتر” إن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية فبراير/ شباط 2022 فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال.

وصرحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بأكثر من 85% بنهاية يناير 2022. وارتفع الإنفاق بـ 9.59%.

هذا وكان البنك المركزي العماني قد أعلن الأربعاء 2 مارس/آذار أن عجز موازنة بلغ 735.8 مليون ريال حتى نوفمبر من العام 2021.

كما أكدت أن الميزانية العامة للدولة سجلت حتى نهاية فبراير/شباط 2022، ارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بنسبة (75.6%). وارتفاع في الإنفاق بنسبة (10.2%). وفائضًا مالياً بنحو(210) مليون ريال عماني.

الميزانية العامة للدولة تسجل حتى نهاية فبراير 2022م: – ارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بنسبة (75.6%). – ارتفاع في الإنفاق بنسبة (10.2%). – فائضًا مالياً بنحو(210) مليون ريال عماني.#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/1kcNCrzU4Y — وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) April 5, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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