الهدهد

رئيس جهاز الاستثمار العماني يكشف عن رقم ضخم تم ضخه في الموازنة العامة 2021 من الأرباح

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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سلطنة عمان الموازنة العامة watanserb.com
الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية فبراير/ شباط 2022 فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال

وطن – كشف رئيس جهاز الاستثمار في سلطنة عمان عبد السلام المرشدي بأن الصندوق ضخ مليارا ومئتي مليون ريال عماني في الموازنة العامة للدولة العام الماضي 2021.

وقال المرشدي خلال استضافته في برنامج “حوار من المطار” المذاع عبر إذاعة “مسقط FM” إن استثمارات الصندوق خارج السلطنة متقلصة جدا هذه الفترة. موضحا ان التركيز الآن على استثمارات استثنائية متميزة وتجلب للسلطنة تكنولوجيا حديثة أو تساعد في بناء قطاع جديد.

وأكد “المرشدي” أن هذه الاستثمارات التي تحدث عنها، إذا لم يكن لها “ذراع أو ضلع” له علاقة في السلطنة فإنه يجب عليها إحضار خدماتها للسلطنة او تقوم بفتح فرع لها، أو فتح خط انتاج جديد او تخزين في السلطنة.

صندوق الاستثمار حقق أرباحا جيدة

كما أكد بأن صندوق الاستثمار حقق أرباحا “جيدة” العام المنصرم. موضحا بأن الصندوق دفع للموازنة العامة للدولة مليار ومئتي مليون ريال عماني دون بيع أي شيء من الأصول. مشيرا إلى أن هذا المبلغ جاء بعد شطب جميع الخسائر التي تحملتها بعض الاستثمارات.

سلطنة عمان تحقق فائضا ماليا

وكانت وزارة المالية العمانية قد اكدت عبر حسابها على “تويتر” إن الميزانية العامة للدولة سجلت بنهاية فبراير/ شباط 2022 فائضا ماليا بنحو 18 مليون ريال.

وصرحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بأكثر من 85% بنهاية يناير 2022. وارتفع الإنفاق بـ 9.59%.

هذا وكان البنك المركزي العماني قد أعلن الأربعاء 2 مارس/آذار أن عجز موازنة بلغ 735.8 مليون ريال حتى نوفمبر من العام 2021.

كما أكدت أن الميزانية العامة للدولة سجلت حتى نهاية فبراير/شباط 2022، ارتفاع في الإيرادات العامة للدولة بنسبة (75.6%). وارتفاع في الإنفاق بنسبة (10.2%). وفائضًا مالياً بنحو(210) مليون ريال عماني.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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