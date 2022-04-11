حيلة سهلة لإزالة العفن من الجدران تكشفها خبيرة تنظيف

وطن– يمكن أن يكون العفن الأسود الذي يظهر على الجدران أو على السقوف كابوسًا في المنازل، حيث يتسبب في مشاكل صحية وتغير لون الجدران وتلف الممتلكات.

وفي هذا السياق، شاركت صوفي هينشليف “السيدة هينش”، وهي مؤثرة في مجال التنظيف يتابعها حوالي 4 ملايين شخص على “أنستغرام” مع صحيفة إكسبرس البريطانية طريقة للتعامل مع العفن الأسود على الجدران اقترحها متابعوها.

أضرار العفن الأسود

يعد العفن الأسود مشكلة منزلية شائعة ناتجة عن تراكم الرطوبة بسبب التهوية السيئة والرطوبة العالية.

يمكن التعرف على العفن الأسود على نطاق واسع من خلال لونه الأسود الداكن. ويمكن أن يؤدي إلى مزيد من المشاكل إذا ترك دون معالجة بما في ذلك تلف ديكور الطلاء، فضلا عن مشاكل صحية محتملة بمرور الوقت.

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حل سحري

كان الحل الأكثر شيوعًا في التعليقات الخاصة بالطرق “السهلة” لإزالة العفن الأسود هو استخدام بخاخ Astonish Mould and Mildew Blaster في المناطق الموجودة فيها العفن الأسود.

حيث قالت المتابعة هيذر ويلتون “لقد استخدمت هذا البخاخ وقد نجح الأمر.”

فيما علقت ترودي بيرتون غامبل قائلة “هذا البخاخ من أفضل الأشياء التي استخدمتها.”

كما أردفت لويز جونز “بخاخ Astonish Mould and Mildew سهل الاستخدام للغاية، له تأثير كالسحر.”

فيما كتبت سارة هايز”هذا البخاخ ممتاز، ولدي دائمًا زجاجة منه في الخزانة.”

وأضافت هيذر كويل “Astonish Mould & Mildew Blaster مذهل، وهو أفضل من أي شيء استخدمته.”

كيف يعمل هذا البخاخ؟

يهدف Astonish Mould & Mildew Blaster إلى إزالة بقع العفن في دقائق دون الحاجة إلى القيام بتنظيف شامل.

يتم استخدامه عن طريق رشه على الأسطح التي تريد إزالة العفن منها على غرار الجدران ثم يجب تركه لبضع دقائق، قبل مسحه.

تجنب استخدام مواد التبييض لإزالة العفن

بينما اقترح البعض استخدام مواد التبييض لإزالة العفن، إلا أن الغالبية ينصحون بتجنب القيام بذلك.

في هذا السياق، أوضحت جامي لي جونس “يُرجى عدم استخدام مواد التبييض كما اقترح العديد من الأشخاص. فهي في الواقع تشجع على نمو هذه الفطريات المدمرة.”

وقد علقت سوانكي غلانا على ذلك بالقول “أنا أوافق ذلك. توقفت عن استخدام مواد التبييض منذ 15 عامًا للتنظيف واستعمله مرة واحدة في الأسبوع لتنظيف المراحيض.”

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