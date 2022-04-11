الهدهد

حفيظ دراجي لدول التطبيع: لن تجرؤا على إدانة جرائم الاحتلال لأنكم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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وطن – هاجم الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، دول التطبيع العربي، عقب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيدتين فلسطينيتين في بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال “دراجي” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على استشهاد السيدتين: “قوات الاحتلال ترتكب جريمة نكراء بإعدام سيدتين فلسطينيتين بدم بارد بتهمة إنجاب الرجال الشرفاء. لم يقدروا على الأطفال والرجال، فراحو يقتلون الحرائر من النساء الفلسطينيات أمهات الشرفاء”.

فلسطين قضية الشرفاء

بينما أضاف قائلا: “المطبعون لن يجرؤوا طبعا على إدانة الجرائم الإسرائيلية لأنهم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء”.

يشار إلى أنه في الوقت الذي لم تقم فيه دولة من دول التطبيع العربي من استنكار اغتيال السيدتين ومن سبقهن من الشبان الفلسطينيين، سارعت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب في إدانة جميع العمليات الفدائية التي تمت خلال الأسبوع الماضي.

السفارة الإماراتية في تل أبيب تدين العملية الفدائية

وقالت السفارة الإماراتية في إدانتها الأخيرة لعملية “ديزنغوف” الذي نفذها الشهيد رعد حازم من مدينة جنين في تغريدة لها عبر “تويتر” وبثلاث لغات (العبرية والإنجليزية والعربي): “تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

سفارة البحرين تدين عملية ديزنغوف

في حين سارعت سفارة البحرين في دولة الاحتلال لإدانة عملية تل أبيب، قائلة: “تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين. معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

الاتحاد الأوروبي يدين اغتيال سيدة في بيت لحم

ويأتي صمت دول التطبيع العربي عن إدانة الاغتيال في حق السيدتين، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن استنكره لما حدث. داعيا إلى إجراء تحقيق رسمي في الواقعة.

وقال في تغريدة له: “مذعورون من مقتل امرأة فلسطينية على يد قوى الأمن الداخلي بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق بسرعة في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة”.

في حين كانت قوات الإحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت 3 فلسطينيين، بينهم سيدتان، الأحد، في كل من مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ووثّقت كاميرات المصوّرين ظهر الأحد، لحظة إعدام سيدة فلسطينية في العقد الرابع من عمرها، من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت لاحق أعدم جنود الاحتلال مواطنة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

وبعد جريمتي إعدام السيدتين في الخليل وبيت لحم، قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الأحد، شاباً في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

بينما قالت مصادر محلية إن الشهيد هو الشاب محمد علي غنيم (٢١ عاماً) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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