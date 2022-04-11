حفيظ دراجي لدول التطبيع: لن تجرؤا على إدانة جرائم الاحتلال لأنكم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء

وطن – هاجم الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، دول التطبيع العربي، عقب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيدتين فلسطينيتين في بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال “دراجي” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على استشهاد السيدتين: “قوات الاحتلال ترتكب جريمة نكراء بإعدام سيدتين فلسطينيتين بدم بارد بتهمة إنجاب الرجال الشرفاء. لم يقدروا على الأطفال والرجال، فراحو يقتلون الحرائر من النساء الفلسطينيات أمهات الشرفاء”.

فلسطين قضية الشرفاء

بينما أضاف قائلا: “المطبعون لن يجرؤوا طبعا على إدانة الجرائم الإسرائيلية لأنهم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء”.

قوات الاحتلال ترتكب جريمة نكراء بإعدام سيدتين فلسطينيتين بدم بارد بتهمة إنجاب الرجال الشرفاء.

لم يقدروا على الأطفال والرجال، فراحو يقتلون الحرائر من النساء الفلسطينيات أمهات الشرفاء.

المطبعون لن يجرؤوا طبعا على إدانة الجرائم الإسرائيلية لأنهم جبناء ولأن #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/B46Bvmvzax — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) April 10, 2022

يشار إلى أنه في الوقت الذي لم تقم فيه دولة من دول التطبيع العربي من استنكار اغتيال السيدتين ومن سبقهن من الشبان الفلسطينيين، سارعت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب في إدانة جميع العمليات الفدائية التي تمت خلال الأسبوع الماضي.

السفارة الإماراتية في تل أبيب تدين العملية الفدائية

وقالت السفارة الإماراتية في إدانتها الأخيرة لعملية “ديزنغوف” الذي نفذها الشهيد رعد حازم من مدينة جنين في تغريدة لها عبر “تويتر” وبثلاث لغات (العبرية والإنجليزية والعربي): “تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

تستنكر سفارة #الإمارات_العربية_المتحدة في #تل_أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز #ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 8, 2022

سفارة البحرين تدين عملية ديزنغوف

في حين سارعت سفارة البحرين في دولة الاحتلال لإدانة عملية تل أبيب، قائلة: “تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين. معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

تدين وزارة خارجية مملكة #البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في #تل_أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين، معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين، — Bahrain Embassy Israel 🇧🇭🇮🇱 (@BahrainEmbIsr) April 8, 2022

الاتحاد الأوروبي يدين اغتيال سيدة في بيت لحم

ويأتي صمت دول التطبيع العربي عن إدانة الاغتيال في حق السيدتين، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن استنكره لما حدث. داعيا إلى إجراء تحقيق رسمي في الواقعة.

وقال في تغريدة له: “مذعورون من مقتل امرأة فلسطينية على يد قوى الأمن الداخلي بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق بسرعة في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة”.

Horrified by the killing of a Palestinian woman by ISF near Bethlehem. Our deepest condolences to her family. Such excessive use of lethal force against an unarmed civilian is unacceptable. This incidence must be swiftly investigated and the perpetrators be brought to justice. — EU and Palestinians (@EUpalestinians) April 10, 2022

في حين كانت قوات الإحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت 3 فلسطينيين، بينهم سيدتان، الأحد، في كل من مدينتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ووثّقت كاميرات المصوّرين ظهر الأحد، لحظة إعدام سيدة فلسطينية في العقد الرابع من عمرها، من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

#شاهد📸 لحظة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي المواطنة غادة سباتين في بلدة #حوسان غرب مدينة #بيت_لحم جنوب الضفة الغربية، وهي أرملة وأم لستة اطفال. pic.twitter.com/HI261i0gaX — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 10, 2022

وفي وقت لاحق أعدم جنود الاحتلال مواطنة فلسطينية، بعد إطلاق النار عليها في محيط الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل.

#شاهد📸 السيدة الثانية خلال أقل من 6 ساعات .. جنود الإحتلال يطلقون النار على فلسطينية قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة #الخليل . pic.twitter.com/hOQd7pq9Mp — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 10, 2022

وبعد جريمتي إعدام السيدتين في الخليل وبيت لحم، قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء الأحد، شاباً في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

بينما قالت مصادر محلية إن الشهيد هو الشاب محمد علي غنيم (٢١ عاماً) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

(المصدر: تويتر – وطن)