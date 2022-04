حفيظ دراجي لدول التطبيع: لن تجرؤا على إدانة جرائم الاحتلال لأنكم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء

وطن – هاجم الإعلامي الجزائري والمعلق الرياضي في شبكة قنوات “بي إن سبورت”، حفيظ دراجي، دول التطبيع العربي، عقب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لسيدتين فلسطينيتين في بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال “دراجي” في تدوين له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على استشهاد السيدتين: “قوات الاحتلال ترتكب جريمة نكراء بإعدام سيدتين فلسطينيتين بدم بارد بتهمة إنجاب الرجال الشرفاء. لم يقدروا على الأطفال والرجال، فراحو يقتلون الحرائر من النساء الفلسطينيات أمهات الشرفاء”.

بينما أضاف قائلا: “المطبعون لن يجرؤوا طبعا على إدانة الجرائم الإسرائيلية لأنهم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء”.

يشار إلى أنه في الوقت الذي لم تقم فيه دولة من دول التطبيع العربي من استنكار اغتيال السيدتين ومن سبقهن من الشبان الفلسطينيين، سارعت سفارة دولة الإمارات في تل أبيب في إدانة جميع العمليات الفدائية التي تمت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة الإماراتية في إدانتها الأخيرة لعملية “ديزنغوف” الذي نفذها الشهيد رعد حازم من مدينة جنين في تغريدة لها عبر “تويتر” وبثلاث لغات (العبرية والإنجليزية والعربي): “تستنكر سفارة الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز ديزنغوف وتتقدم بتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل المروع، كما تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

في حين سارعت سفارة البحرين في دولة الاحتلال لإدانة عملية تل أبيب، قائلة: “تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة عملية إطلاق النار الإرهابية التي جرت في تل أبيب، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من المدنيين. معربة عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة الاسرائيلية، متمنين الشفاء العاجل للمصابين”.

ويأتي صمت دول التطبيع العربي عن إدانة الاغتيال في حق السيدتين، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن استنكره لما حدث. داعيا إلى إجراء تحقيق رسمي في الواقعة.

وقال في تغريدة له: “مذعورون من مقتل امرأة فلسطينية على يد قوى الأمن الداخلي بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق بسرعة في هذه الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة”.

