تعرف على موعد ريال مدريد وتشيلسي والقناة الناقلة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – ينتظر عشاق وجماهير كرة القدم موعد ريال مدريد وتشيلسي الحاسمة، الثلاثاء، في دور إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق الأمسية الكروية بين ريال مدريد وتشيلسي في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة مكرمة ” السعودية”.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وستكون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك الحقوق الناقلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق العماني خليل البلوشي.

وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز على نظيره تشيلسي في عقر داره بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

كما ويستعد ريال مدريد لمباراة قوية أمام فريق إشبيلية بعدها في الجولة ال32، من منافسات الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

وستكون أولى المواجهات بين ريال مدريد ” الملكي” ومنافسه الضيف تشيلسي ” البلوز”، على أرض ملعب سانتياغو برنابيو في تاريخ المسابقات الأوروبية، حيث أنه في الموسم الماضي أقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو”.

كما ونجح فريق ريال مدريد في 9 مباريات من أصل 10 مواجهات في أدوار خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا، وكان الإقصاء الوحيد الذي تعرض له الفريق الملكي على ميدانه أمام أياكس أمستردام الهولندي في موسم 2018-2019.

(المصدر: وطن + تويتر)

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