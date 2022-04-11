الهدهد

تظاهرات في دبي لدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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دعم عمران خان watanserb.com
رئيس الوزراء المنحل عمران خان

وطن – في واقعة لافتة، شارك المئات من أفراد الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء المنحل عمران خان عقب ان تم حجب الثقة عنه والإطاحة به.

تظاهرات في دبي دعما لعمران خان

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات تظهر أعدادا كبيرة من أبناء الجالية الباكستانية وهم يجوبون الشوارع في دبي مطلقين عبارات الغضب ضد الإطاحة بعمران خان.

تواجد كثيف للشرطة الإماراتية وسط المتظاهرين

بينما أظهر مقطع فيديو آخر تواجد كثيف للشرطة الإماراتية، وسط المتظاهرين الذي واصلوا وقفتهم الاحتجاجية ضد الإطاحة بخان من الحكومة.

وليس من المألوف خروج تظاهرات في الإمارات، وتتشدد السلطات هناك تجاه أي مظاهر احتجاجية في الشارع، وسبق أن أصدرت قرارات ترحيل بحق مجموعة من السوريين عام 2012، عقب اندلاع الأحداث في سوريا، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد النظام السوري.

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كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة أيضا خروج العشرات من أبناء الجالية الباكستانية لدعم عمران خان رئيس الوزراء المنحل.

حجب الثقة عن عمران خان

وكان البرلمان الباكستاني، صوت السبت لصالح حجب الثقة عن عمران خان، وهي أول حكومة في باكستان، يطاح بها عبر حجب الثقة عنها في البرلمان.

وسبق التصويت إعلان رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته السبت، مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

مظاهرات حاشدة في باكستان دعما لعمران خان

في حين كانت العاصمة الباكستانية إسلام أباد قد شهدت ليل الاثنين مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على إطاحة البرلمان برئيس الوزراء، ورفعت هتافات مناهضة لمعارضيه.

ونشر عمران خان، مقطعا مصورا لعشرات الآلاف الذين خرجوا دعما له.

بينما قال خان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “لم يسبق أن خرجت مثل هذه الحشود بصورة عفوية، وبهذه الأرقام في تاريخنا، رافضة الحكومة المستوردة التي يقودها المحتالون” وفق وصفه.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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