تظاهرات في دبي لدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

وطن – في واقعة لافتة، شارك المئات من أفراد الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات في تظاهرات مؤيدة لرئيس الوزراء المنحل عمران خان عقب ان تم حجب الثقة عنه والإطاحة به.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات تظهر أعدادا كبيرة من أبناء الجالية الباكستانية وهم يجوبون الشوارع في دبي مطلقين عبارات الغضب ضد الإطاحة بعمران خان.

بينما أظهر مقطع فيديو آخر تواجد كثيف للشرطة الإماراتية، وسط المتظاهرين الذي واصلوا وقفتهم الاحتجاجية ضد الإطاحة بخان من الحكومة.

وليس من المألوف خروج تظاهرات في الإمارات، وتتشدد السلطات هناك تجاه أي مظاهر احتجاجية في الشارع، وسبق أن أصدرت قرارات ترحيل بحق مجموعة من السوريين عام 2012، عقب اندلاع الأحداث في سوريا، بسبب مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد النظام السوري.

كما شهدت العاصمة القطرية الدوحة أيضا خروج العشرات من أبناء الجالية الباكستانية لدعم عمران خان رئيس الوزراء المنحل.

وكان البرلمان الباكستاني، صوت السبت لصالح حجب الثقة عن عمران خان، وهي أول حكومة في باكستان، يطاح بها عبر حجب الثقة عنها في البرلمان.

وسبق التصويت إعلان رئيس المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني استقالته السبت، مع تفاقم الأزمة حول تصويت في البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء عمران خان.

في حين كانت العاصمة الباكستانية إسلام أباد قد شهدت ليل الاثنين مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على إطاحة البرلمان برئيس الوزراء، ورفعت هتافات مناهضة لمعارضيه.

ونشر عمران خان، مقطعا مصورا لعشرات الآلاف الذين خرجوا دعما له.

بينما قال خان في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “لم يسبق أن خرجت مثل هذه الحشود بصورة عفوية، وبهذه الأرقام في تاريخنا، رافضة الحكومة المستوردة التي يقودها المحتالون” وفق وصفه.

Never have such crowds come out so spontaneously and in such numbers in our history, rejecting the imported govt led by crooks. pic.twitter.com/YWrvD1u8MM

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 10, 2022