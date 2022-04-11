“الاختيار3″ في مصر و”العاصوف” بالسعودية .. محمد بن سلمان يزور التاريخ على طريقة السيسي!

وطن – على غرار الجدل الذي أثاره مسلسل “الاختيار3” المخابراتي في مصر، أثار مسلسل “العاصوف” السعودي جدل مماثل في المملكة العربية السعودية.

“الاختيار3″ و”العاصوف”.. أوجه الشبه

واتهم العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ـ حاكم السعودية الفعلي ـ بمحاولة تزوير التاريخ عبر الدراما، على طريقة عبدالفتاح السيسي في مصر.

ابن سلمان يحاول تزوير التاريخ عبر مسلسل #العاصوف pic.twitter.com/Hd54oPPPes — كاريكاتير محبس الجن 🇸🇦 (@MAAljin) April 10, 2022

وانتقد البعض تناول “العاصوف” لما وصفه المسلسل باستغلال المنابر في حقبة الثمانينات لجمع التبرعات للجهات الخارجية.

بينما الحقيقة أن الحكومة السعودية نفسها والملك هم من كانوا يقومون بجمع التبرعات لتنظيم القاعدة ودعم المجهادين الأفغان ضد الاتحاد السوفيتي بتوجيهات من أمريكا.

كما استنكر السعوديون محاولة المسلسل لتشويه صورة أي شخص ملتزم، عبر السخرية من الملتحين وأصحاب الزي الإسلامي، كما كان يفعل عادل إمام في أفلامه.

ابن سلمان يزور التاريخ على طريقة السيسي

وقال مغردون إن هدف “العاصوف” في السعودية، هو نفس هدف “الاختيار3″ في مصر، حيث يهدف كل منهما للترويج للنظام الحالي القمعي وتلميع صورته.

فبينما يسعى السيسي للتغلب على عقده النفسية من خلال المسلسل وتشويه معارضيه بالأكاذيب الواضحة، يسعى ابن سلمان أيضا بنفس الطريقة لتوظيف الدراما لخدمة أهدافه وسياساته الهادفة لتغيير هوية المجتمع السعودي.

وعلق الكاتب السعودي محمد اليحيا، على ما جاء في العاصوف بقوله:”لن أضيع وقتي في مشاهدة سخافات وانحطاط mbc فلن يكون هناك جديد.”

#العاصوف

لن أضيع وقتي في مشاهدة سخافات وانحطاط mbc فلن يكون هناك جديد، تعودنا منهم التهجم على الدين والقيم والفضائل والبحث عن أي قضية سلبية في تاريخ بلادنا وتضخيمها وتزوير الحقائق والتصهين والإساءة لقضايا الأمة. "إعلامنا" مريض ومرضه عضال ،لن ينفع معه طبيب ولا دواء. — محمد اليحيا (@mo7ammadalyahya) April 2, 2022

وتابع:”تعودنا منهم التهجم على الدين والقيم والفضائل. والبحث عن أي قضية سلبية في تاريخ بلادنا وتضخيمها وتزوير الحقائق والتصهين والإساءة لقضايا الأمة. إعلامنا مريض ومرضه عضال، لن ينفع معه طبيب ولا دواء.”

شيطنة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

كما حاول “العاصوف” في آخر حلقاته شيطنة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي أوقف عملها محمد بن سلمان، وحل مكانها هيئة الترفيه التي تنشر الغناء والرقص في المملكة تحت رعاية تركي آل الشيخ.

#العاصوف فاشل وقاعد يبحث عن محتوى ومالقى غير الهيئه الله يذكرهم بالخير وش هالكذب الي عيني عينك أستغفر الله عشان كذا دايم ناصر القصبي فاششششششل — المتألقة 💛 (@wm_lk) April 10, 2022

وأظهر المسلسل السعودي رجال الهيئة في بعض المشاهد بصورة الوحوش التكفريين، الذين كانوا ينغصون على السعوديين حياتهم.

بينما أكد العديد من النشطاء كذب هذه الصورة وأن هذه الهيئة كانت تعمل تحت مظلة الدولة السعودية. ووفق القوانين المعمول بهال آنذاك وتحت إشراف ملوك السعودية.

#العاصوف لعنة الله عليكم يا مفترين أسأل الله أن ينتقم منكم على هذا التشويه اللي تحاولون تشوهونه لصورة رجال الهيئة pic.twitter.com/vycDkbrvXY — بسطويسي (@Ba_st9) April 10, 2022

كما أشاروا في ذات الوقت إلى أنه لة كان لهذه الهيئة أي أخطاء فهي محسوبة على الدولة والديوان الملكي، حيث كانت الهيئة تابعة له وتعمل تحت مظلة الديوان.

🔴هل من نصيحة لمن تلوك ألسنتهم

في هيئة الأمر بالمعروف

ونشر الأكاذيب السيئة عنهم ⭕️سماحة الشيخ صالح اللحيدان#العاصوف pic.twitter.com/vu9gSJoGnH — محمد الخيرالله (@Mohammed0606) April 10, 2022

تركي الحمد يدافع عن “العاصوف”

من جانبه انتفض الأكاديمي السعودي المقرب من النظام تركي الحمد، للدفاع عما يعرضه “العاصوف” من تشويه لهيئة الأمر بالمعروف، زاعما أن ما عرض في المسلسل “غيض من فيض”.

وكتب “الحمد” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن): “الكثير من متابعي مسلسل “العاصوف”. يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام “الصحوة”. ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال “قيل لنا””.

بينما تابع الأكاديمي السعودي المعروف بكرهه لكل ما هو إسلامي مزاعمه: “وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة،كانت ايام إرهاب علني بكل معنى الكلمة،وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة”.

الكثير من متابعي مسلسل "العاصوف"، يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام "الصحوة"، ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال "قيل لنا"، وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة،كانت ايام إرهاب علني بكل معنى الكلمة،وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 11, 2022

أحد النشطاء رد على تركي الحمد فاضحا تدليسه:”رحم الله أيام هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورحم القائمين عليها آنذاك، ما كان نسمع شلة العاصوف وتركي الحمد وباقي الشرذمة بني لبرال يوطوطون.”

مضيفا “وحنا عارفين ان الهيئة لا تسمح بالانحلال الذي يسعى له السابق ذكرهم أجلكم الله.”

محاولة يائسة لتشويه المتدينيين

فيما قال جمال الشريف:”العاصوف هي محاولة يائسة لتشويه الاسلام والمتدينين ولا شك ولا ريب وهذا واضح جدا.”

كما أوضح:”لأن في كل مفاصل المسلسل في ما يخص المتدينين جاء بأسوء صورة، والمعنى صاحب المسلسل بالرجل الصالح الذي يقوم على اسعاد البشرية ( ويمكرون ويمكر الله )”.

من جانبه كتب ماطر المالكي:”مسلسل ( العاصوف ) فكرة كبيرة يؤديه مهرجون وممثلين ساخرين، ما ينفع يمثل عادل امام دور صلاح الدين او طارق بن زباد. ما تجي.”

حتوحشنا يا عطا الله

الله يصرف الأنذال عنك

للأسف أقول هذا لأن كلمة الحق أصبحت غريبة ومحاربة في بلاد التوحيد #العاصوف #اضراب_البدون #الصين #فخ_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/jhkApy3XgX — آية الله حنشلي (@1hjm7) April 11, 2022

“الاختيار3” وعقد السيسي النفسية

ويشار إلى أن مسلسل “الاختيار3” الذي يبث حاليا في رمضان، يأتي بدعم وإشراف المخابرات العامة المصرية.

وهدف المسلسل لتلميع صورة رئيس النظام السيسي، وتشويه معارضيه خاصة جماعة الإخوان والرئيس الراحل محمد مرسي، الذي انقلب عليه السيسي عام 2013.

ويحاول المسلسل إظهار السيسي بدور الرجل الوطني الذي أنقذ مصر من حكم المتطرفين، بينما الحقيقة بحس بالنشطاء أنه كان أداة الإمارات وإسرائيل وأمريكا للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

(المصدر: وطن)

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