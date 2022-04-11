“أخت السجين حسام” تشعل مواقع التواصل في السعودية وإشادة واسعة بها وتضامن مع أخيها (شاهد)

وطن – ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية، بقطع فيديو لشابة سعودية توجه فيه رسالة لشقيقها المحبوس، وتدعي له بالفرج.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الشابة مع لقاء مع قناة “الإخبارية “السعودية التي كانت تجري تقريرا حول المعتمرين، وقالت: “جئت إلى هنا من أجل أخي لأنه يتابعنا من السجن”.

وأضافت الفتاة قائلة: “هذه الوسيلة الوحيدة التي يرانا من خلالها لذلك فأنا أرسل سلامي له…”. وقاطعها المذيع قائلا: “بعد إذنك لدينا أمس تبرعات لم تحصل في العالم العربي وجزء منها لفُرجت فأسأل الله سبحانه وتعالة أن يفرج عن أخيك”.

وردت الفتاة بالقول: “اسمه حسام وأحب أسلم عليه فهو يراني الآن.. وإن شاء الله هانت”، ثم غلبتها دموعها وقالت: “هذا جوالك الذي اشترينا الكفر (غطاءه) معا وإن شاء الله عندما تخرج من السجن سنشتري واحدا آخر”، حسب قولها.

وسم #اخت_السجين_حسام يتصدر

وعقب نشر الفيديو، دشن الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “#اخت_السجين_حسام” ليحتل صدارة الوسوم المتداولة. حيث عبر الكثير منهم عن تعاطفهم مع الفتاة وشقيقها، داعين الله تعالي ان يفرج عنه، في حين أشاد آخرون بأسلوب المذيع في تعامله مع الفتاة وطلبها.

وعلق المغرد “عبدالله العسيري” على الفيديو قائلا: ” الاخت الكبرى تكون ام ثانيه والاخت الوسطى تكون صديقتك والاخت الصغرى تكون ابنه الاخت نعمه لاتقدر بثمن حفظ الله اخواتي واخواتكم والله يفرج همك ياحسام.”

#اخت_السجين_حسام

الاخت الكبرى تكون ام ثانيه

والاخت الوسطى تكون صديقتك

والاخت الصغرى تكون ابنه الاخت نعمه لاتقدر بثمن حفظ الله اخواتي واخواتكم والله يفرج همك ياحسام. — عبدالله العسيري 🇸🇦 (@AbdullahAsseri) April 11, 2022

بينما عبرت المغردة “أمينة العسير” عن تضامنها مع أخت السجين حسام قائلة:” أسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل أن يفك أسره وأن يجمعهم به قريباً بإذن الله”.

#اخت_السجين_حسام

أسأل الله تعالى في هذا اليوم الفضيل أن يفك أسره وأن يجمعهم به قريباً بإذن الله — آمون الآلمعي🇸🇦 (@aminaalasir) April 11, 2022

وقال المغرد “أحمد أبو السعود” معبرا عن تأثره بما سمع وشاهد:”ااااخ والله خنقتني العبرة. الله يخليهم لبعض ويعجل بالفرج عن حسام وربي يحفظلي اختي ويحفظلكم اخواتكم “.

ااااخ والله خنقتني العبرة 🥺

الله يخليهم لبعض ويعجل بالفرج عن حسام

وربي يحفظلي اختي ويحفظلكم اخواتكم 💙

#اخت_السجين_حسام — احمد ابوالسعود (@abualsa3ud) April 11, 2022

من جانبها، قالت المغردة “غدير” متضامنة مع أخت السجين حسام: “ياربي قد ايش حسيت بكمية الغصه الي فيها. الله يفرج همهم ويعجل بخروج اخوها يارب ف هذي الأيام الفضيه”.

ياربي قد ايش حسيت بكمية الغصه الي فيها الله يفرج همهم ويعجل بخروج اخوها يارب ف هذي الأيام الفضيه💔 #اخت_السجين_حسام — غديٰر| 🌙📸 (@ghdo62) April 11, 2022

ونختم بموقف المغرد “عبدالعزيز” الذي غرد متأثرا بالقول: “الله يفك عوقك ياحسام. الاخت هي الامان هي الام بعد الام هي اوفى الاشخاص لأخوها ، المقطع اثر فيني بشكل كبيير”.

(المصدر: تويتر – وطن)