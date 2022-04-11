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أحمد فتحي ينطق الشهادتين وينهار مع رامز جلال.. طلب دخول الحمام (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
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أحمد فتحي ينطق الشهادتين وينهار مع رامز جلال.. طلب دخول الحمام (فيديو) watanserb.com
أحمد فتحي مع النجم العالمي فاندام

وطن– حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيفا في “رامز موفي ستار”، الاثنين، ليكون أحدث ضحايا رامز جلال، والنجم العالمي فاندام الذي يشاركه برنامجه هذا العام.

نقيب الجزارين

وسخر رامز جلال كعادته من ملابس ضيفه، ووصف أحمد فتحي بأنه “نقيب الجزارين وحاكم جزيرة الفشة والممبار.”

وتابع بحسب ما رصد (وطن) للحلقة العاشرة: “لبس عره وشنطة فلاحين وكبير مبيضين النحاس. هنركبله جي بي اس عشان ميتوهش.”

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كما وصف نجم الكوميديا أحمد فتحي من قبل رامز بأنه “كرش البهجة وفخاد الضحك”

وتم بعد ذلك استكمال البرنامج عبر فقرة الرعب بالذهاب بالسيارة إلى كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح.

وتكون السيارة على وشك السقوط، وأخذ أحمد فتحي في الصراخ وظهر عليه علامات الرعب.

والجمعة، كانت الفنانة رانيا يوسف هي ضحية رامز جلال وفاندام. وحققت حلقتها نسبة مشاهدات عالية جدا. وسبقها الفنانة غادة عادل، الأربعاء.

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كما سبق أن وقع كل من الفنانين (صابرين و ياسمين صبري، و حمو بيكا) في فخ رامز جلال بالحلقات الأولى من البرنامج.

“رامز موفي ستار”

فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

كما يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجأ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض. تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 11 أبريل، 2022آخر تحديث: 11 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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