أحمد فتحي ينطق الشهادتين وينهار مع رامز جلال.. طلب دخول الحمام (فيديو)

وطن– حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيفا في “رامز موفي ستار”، الاثنين، ليكون أحدث ضحايا رامز جلال، والنجم العالمي فاندام الذي يشاركه برنامجه هذا العام.

نقيب الجزارين

وسخر رامز جلال كعادته من ملابس ضيفه، ووصف أحمد فتحي بأنه “نقيب الجزارين وحاكم جزيرة الفشة والممبار.”

وتابع بحسب ما رصد (وطن) للحلقة العاشرة: “لبس عره وشنطة فلاحين وكبير مبيضين النحاس. هنركبله جي بي اس عشان ميتوهش.”

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كما وصف نجم الكوميديا أحمد فتحي من قبل رامز بأنه “كرش البهجة وفخاد الضحك”

وتم بعد ذلك استكمال البرنامج عبر فقرة الرعب بالذهاب بالسيارة إلى كوبري الرعب، حيث تطل على بحيرة يظهر بها تمساح.

وتكون السيارة على وشك السقوط، وأخذ أحمد فتحي في الصراخ وظهر عليه علامات الرعب.

والجمعة، كانت الفنانة رانيا يوسف هي ضحية رامز جلال وفاندام. وحققت حلقتها نسبة مشاهدات عالية جدا. وسبقها الفنانة غادة عادل، الأربعاء.

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كما سبق أن وقع كل من الفنانين (صابرين و ياسمين صبري، و حمو بيكا) في فخ رامز جلال بالحلقات الأولى من البرنامج.

“رامز موفي ستار”

فكرة “رامز موفي ستار” تتمثل في محاولة إقناع الضيف بالمشاركة في فيلم أكشن. بينما يقوم فاندام بدور البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان البحيرة.

كما يتعرض ضيوف رامز جلال وفاندام، لمطاردات سكان البحيرة بالدراجات وللعديد من الانفجارات والمواقف الصعبة خلال محاولة الهرب بالعربة.

وأثناء هذه الفقرات يظهر رامز جلال متخفيا ويحل محل “فاندام” ويحمل ثعبانا. حتى تتوقف العربة بالنهاية على حافة جسر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمساح مخيف لأجل إخافة الضيف الذي يبدأ بالصراخ.

وبعدها يتفاجأ الضيف بوجود رامز جلال الذي يخلع قناعه، ليكتشف أن كل ما حدث كان “مقلب” من مقالب رامز التي يتفنن بها كل عام.

تم تصوير البرنامج بالكامل هذا الموسم في العاصمة السعودية الرياض. تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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