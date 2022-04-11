4 علاجات فعالة للإقلاع عن تدخين التبغ

وطن– استعرض خبراء من 13 جمعية طبية في الأرجنتين دراسات علمية، وقدموا توصيات بشأن العلاجات الفعالة للإقلاع عن تدخين التبغ. بالإضافة إلى ذكر المنتجات التي ليس لها دعم علمي.

ينخفض الخطر إلى النصف

في الحقيقة، إن أولئك الذين يتوقفون عن استخدام التبغ؛ هم الذين يفوزون دائمًا. ففي غضون 20 دقيقة من الإقلاع عن التدخين، يتباطأ معدل ضربات القلب وينخفض ​​ضغط الدم. وبعد عام، ينخفض ​​خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار النصف.

كما أنه من المعروف أن الإقلاع عن التدخين له فوائد صحية هائلة، بما في ذلك زيادة الرفاهية، ولكن السيطرة على الإدمان ليس بالأمر السهل.

لذلك، يوصى بطلب المساعدة من المهنيين الصحيين وإذا كان ذلك مناسبًا، يمكنك الوصول إلى العلاجات الدوائية التي أثبتت فعاليتها. وفق ما نشره موقع “إنفو با إي” الأرجنتيني.

قد يهمك أيضاً:

علاجات دوائية فعالة

بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يستهلكون ما بين 10 و 20 سيجارة يوميًا، هناك 4 علاجات دوائية فعالة. وفقًا للجنة الإجماع المكونة من 25 خبيراً من مختلف الجمعيات والمؤسسات والهيئات القضائية العلمية في الأرجنتين.

وهكذا، نشرت وزارة الصحة الوطنية، توصياتها المستندة إلى دراسات علمية تحت عنوان؛ دليل الممارسة السريرية الجديد لـ “علاج إدمان التبغ”.

وبالإضافة إلى تقديم توصيات لصالح هذه العلاجات الدوائية، حذر الخبراء من أن هناك 20 منتجًا يتم بيعها أو الإشارة إليها مع وعد بأنها “تساعد” على الإقلاع عن التدخين. ولكنها غير مجدية كما هو الحال مع السيجارة الإلكترونية الشعبية. وللأسف؛ في بعض الحالات، يقترح بعض المهنيين الصحيين منتجات غير فعالة.

استهلاك قهري

وبحسب ترجمة “وطن”، حتى تدخين بضع سجائر في اليوم والتدخين من حين لآخر، أو التعرض للتدخين السلبي يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

من جهته، قال أليخاندرو فيديلا، رئيس الجمعية الأرجنتينية لطب الجهاز التنفسي، لموقع “إنفو با إي”، إن “إدمان التبغ ينطوي على استهلاك قهري. إنه اعتماد عقلي أو عاطفي على النيكوتين، وهو المادة المسببة للإدمان الموجودة في منتجات التبغ”.

وأضاف: “غالبًا ما يتم سماع العلاجات المعجزة للإقلاع عن التدخين، وفي بعض الأحيان تجذب انتباه الأشخاص الذين يبحثون عن التغيير ليكون سريعًا وبأقل جهد ممكن. ولكن في الحقيقة إن المنتجات التي لا يوجد دليل علمي على فعاليتها؛ هي مجرد مضيعة للوقت والمال. كما يمكن أن تدفع المستهلكين إلى الشعور بالإحباط والاعتقاد بأنه لا يوجد علاج لإدمانهم”.

مهنيين مدربين على الإقلاع

في المقابل، ثبت أن العلاجات الدوائية المعتمدة، تزيد من معدل النجاح عندما تقترن بالاستشارة العملية من مختص لأنها تشجع المدخنين على تغيير سلوكهم.

من جانبها، علقت ساندرا مارييلا جالارزا، الدكتورة ومديرة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة في مدينة بوينس آيرس. والتي شاركت أيضًا الدراسة كمراجعة للدّليل: “إن طلب المساعدة من المهنيين المدربين على الإقلاع عن التدخين هو أمر أساسي”.

فمن خلال الاستشارة، يمكن تدريب المدخنين على التعرف على الأحداث والمشكلات المتعلقة بالتدخين والتعامل معها أو مخاطر الانتكاس.

قد يهمك أيضاً:

استراتيجيات الاسترخاء

على سبيل المثال، يمكنهم توقع المواقف العصيبة وتعلم استراتيجيات الاسترخاء.

وأشار الخبراء في الدليل إلى أنه “من المستحسن أن يتمكن الأشخاص الذين يدخنون من الوصول إلى التدخلات. المكثفة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لأن كلاهما يزيد من معدل الإقلاع عن التدخين”.

4 علاجات فعالة للإقلاع عن التدخين

في سياق متصل، تندرج 4 علاجات فعالة للإقلاع عن التدخين ضمن مجموعة علاجات استبدال النيكوتين. وهي تتكون من توفير النيكوتين على شكل علكة أو لاصقة النيكوتين وبخاخ أنف، وحبوب (أو أقراص نيكوتين).

هذا وأظهرت العديد من الدراسات العلمية أن استخدام العلاج ببدائل النيكوتين، من شأنه أن يضاعف تقريبًا فرصك في الإقلاع عن التدخين بنجاح.

بالنسبة للاصقة النيكوتين، يوصى باستعمالها لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا من تاريخ الإقلاع عن التدخين، لأنها تزيد من معدل الإقلاع.

علكة النيكوتين

في هذا السياق، قال الدكتور غالارزا: “إنه يمكن تطبيقها على الذراع أو البطن أو الساق. وفي الوقت نفسه، فإن علكة النيكوتين عبارة عن جرعة من 2 ملليجرام، يمكن استخدامها لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا وهي متوفرة بدون وصفة طبية. قبل استخدامها، يوصي الخبراء بفحص حالة الأسنان وما إذا كانت هناك موانع لمضغ العلكة”.

أما أقراص استحلاب النيكوتين أو الأقراص القابلة للتشتت، فتكون الجرعة 1 ملليجرام. ولا تحتاج إلى وصفة طبية، ويمكن تناولها كعلاج لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا. يتم استخدامها من خلال تركها تذوب في الفم.

يُذكر أنه بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون بشكل كبير، يُقترح استخدام بخاخ الأنف بالنيكوتين في علاجات لمدة 12 أسبوعًا. لأنه فعال في زيادة معدل الإقلاع عن التدخين. يباع بوصفة طبية فقط.

علاجات أخرى

كما يؤخذ في الاعتبار، الاعتماد الكبير عندما يدخن الناس أكثر من 20 سيجارة في اليوم. أو عندما يحتاجون إلى التدخين خلال أول 30 دقيقة من الاستيقاظ في الصباح. لكن الخبراء قالوا أيضًا إنه يجب استخدام البخاخ بحذر بسبب خطر الإصابة بالتبعية.

بالإضافة إلى العلاجات ببدائل النيكوتين، هناك نوعان آخران من الأدوية يكونان فعالين للبالغين الذين يدخنون أكثر من 10 سجائر في اليوم.

أحدها هو البوبروبيون المضاد للاكتئاب، والذي يجب استخدامه بجرعات من 150 أو 300 ملليغرام يوميًا في العلاجات التي تتراوح من 8 إلى 12 أسبوعًا. في هذه الحالة، يجب أن يبدأ العلاج قبل أسبوع واحد على الأقل، حيث تم التوقف عن التدخين.

المنتجات العشرين التي يتم تقديمها للإقلاع عن التدخين دون دليل على فعاليتها

إحداها هذه المنتجات؛ هي السيجارة الإلكترونية، التي لا تعتبر علاجًا معتمدًا للإقلاع عن التدخين. فضلا عن أنه لا يُنصح باستخدامها، للإقلاع عن التدخين لأنها تنطوي على مخاطر الإصابة بأمراض رئوية خطيرة.

ولقد شددت الدكتورة فيديلا، رئيسة قسم أمراض الرئة وعيادة النوم، على أنها ليست فعالة للإقلاع عن التدخين.

من جانبه، لاحظ الخبير أنه من خلال الـ vaping، فإن الشخص يستمر في الاعتماد على النيكوتين من خلال منتج آخر غير السجائر.

السجائر الإلكترونية

من ناحية أخرى، يقول: “حتى عندما يستخدمون السجائر الإلكترونية بدون النيكوتين، هناك دراسات تظهر أن الشركات المصنعة تشمل النيكوتين وتحافظ على الاعتماد على سلوك التدخين”.

وشدد على أن 80٪ من مستخدمي السجائر الإلكترونية هم أيضًا مستهلكون للسجائر التقليدية.

في الدليل، يرى الخبراء أيضا أن استخدام السجائر الإلكترونية قد تم اقتراحه كإستراتيجية لتقليل الضرر مقارنة بالسجائر العادية.

لكنهم حذروا من أن “هذه الاستراتيجية مشكوك فيها إلى حد كبير بالنظر إلى وجود آثار ضارة قاتلة محتملة لدى الشباب. مع بديل التوقف التام والعلاجات الدوائية الفعالة والآمنة.

منتجات لا يدعمها العلم

بالإضافة إلى ذلك، لا تدعم الأبحاث العلمية هذه المنتجات للإقلاع عن تدخين وهي: البنزوديازيبينات ومزيلات القلق الأخرى. مثل الديازيبام والبوسبيرون وحاصرات بيتا وخلات/ أسيتات الفضة والقنب.

فضلا عن مضادات الاكتئاب التي تسمى مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ومثبطات مونوامين أوكسيديز (MAOIs) والفينلافاكسين والنالتريكسون والميكاميلامين، وهي ليست مفيدة أيضًا في الإقلاع عن التدخين.

علاوة على ذلك، كتب المؤلفون أنه “لم تثبت هذه التدخلات الثمانية أنها فعالة أو آمنة لتوديع إدمان التبغ”.

وطبقا لهم، يوصى بعدم استخدام المقترحات التالية للإقلاع عن التدخين: الجلوكوز، الوخز بالإبر التقليدية، والتحفيز الكهربائي، المعلومات الحيوية. الارتجاع البيولوجي، الحرمان الحسي أو العلاجات المكروهة، مثل الليزر والتنويم المغناطيسي. بسبب عدم اليقين من تأثيرها على معدل الإقلاع”.

وأوضَحوا أن هذه المقترحات غير المدعومة “تقترح حلاً سحريًا لمشكلة الإدمان، بدلاً من إحداث تغيير في السلوك”.

في حالة ما يسمى ب “العلاجات المكروهة”، يبدأ الشخص في تناول جرعات عالية من التبغ، ويتعرض لخطر أكبر للتعرض للمواد السامة.

اقرأ أيضاً: