3 فتيات في إيران يرقصن بمقبرة “الشهداء” وهذا جزاؤهن! (فيديو)

وطن– أوقفت السلطات في إيران، ثلاث نساء بعد ظهورهن بفيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن يرقصن في إحدى المقابر.

مقبرة الشهداء

وذكرت وكالة الأبناء الإيرانية “تسنيم”، إن النساء الثلاثة ظهرن يرقصن في مقبرة “الشهداء” في نيشابور (شمال شرق). دون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.

وأعلن المدعي العام محمد حسيني، القبض عليهن إثر نشر فيديو على الانترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة في نيشابور في محافظة خراسان-الرضوية.

وأوضح المدعي العام أن النساء جرحن مشاعر عائلات المتوفين إثر تصرفهن.

عبرن عن ندمهم

وكشف المدعى العام أن الشابات عبرن عن شعورهن بالندم وقدمن اعتذارات، لأنهن ارتكبن عملا يخالف الأعراف الاجتماعية بحسب تعبيره.

وأكد حسيني أنه تم فتح تحقيق في المسألة.

ولا يحظر القانون الساري في إيران حالياً، الرقص بين أشخاص من الجنس نفسه.

ولكن بحسب قانونيين، فإن الرقص علناً أو على الشبكة العنكبوتية، قد يخدش الحياء العام، ويعرض فاعله للملاحقة القضائية.

وتلزم الحكومة الإيرانية النساء بقواعد صارمة للزي. كما تحظر عليهن الرقص مع الرجال في الأماكن العامة، إلا إذا كان مع أعضاء العائلة المباشرين.

الرقص ليس جريمة

وقبل سنوات” دشن إيرانيات هاشتاج “الرقص ليس جريمة”، نشرن خلاله فيديوهات لهن عبر الإنترنت وهن يرقصن، تضامنا مع فتاة، اعتقلت بعد نشرها فيديوهات راقصة لها، على “انستجرام”.

واعتادت مائدة هزبري تصوير نفسها وهي ترقص رقصات إيرانية وأخرى غربية، ثم نشرت المئات من مقاطع الفيديو على موقع “انستغرام”، ما جذب عشرات الآلاف من المتابعين.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني في حينها، ما وصفه باعترافات لبعض الفتيات من بينهن مائدة، وجميعهن “أقررن بذنب مخالفة المعايير الأخلاقية” في إيران.

وانتشرت فيديوهات مائدة على نطاق واسع ودفعت العديد من الفتيات لحذو حذوها، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بعض الإيرانيين.

رقص أمام مسجد

كما ألقت السلطات الإيرانية في وقت سابق، مرأة بتهمة الرقص، أمام أحد المساجد في ذكرى ليلة مقتل الإمام “جعفر الصادق”.

ونشرت المرأة حينها فيديو يظهر تصرفاتها التي وصفت من قبل الإعلام المحلي بـ«المسيئة للمقدسات في الأجواء الافتراضية» ما أثار أصداء واسعة في البلاد.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية إلقاء قوات الأمن القبض على المرأة، بعد قيامها بالرقص أمام أحد المساجد الكبرى في البلاد، متهمة إياها بالإساءة إلى المقدسات الإسلامية.