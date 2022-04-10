نجم يوفنتوس “رابيو” يسخر من التحكيم بعد إلغاء هدفه (شاهد)

وطن – سخر نجم يوفنتوس أدريان رابيو 27 عاماً، لاعب وسط فريق السيدة العجوز من قرار التحكيم بإلغاء هدفه داخل شباك كالياري، في إطار الجولة ال32 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

رابيو والسخرية من قرار التحكيم

ونشر النجم الفرنسي أدريان رابيو مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، لهدفه الذي ألغاه حكم المباراة، معلقاً عليه: ” لا زالت أحاول فهم السبب”.

متفهم انفعال جمهور اليوفي

لكن الكرة فعلاً لمست يد رابيو pic.twitter.com/GXNjCafHIN — جمال بو خالد (@85Bukhaled) April 9, 2022

كما ووضع نجم يوفنتوس رابيو علامتي استفهام، إلى جانب وجهين أحدها يضحك بسخرية، والآخر يدلل على استغرابه والدهشة من قرار التحكيم بإلغاء الهدف.

وكان حكم مباراة يوفنتوس وكالياري في منافسات الدوري الإيطالي، قد ألغى هدف اللاعب أدريان رابيو، بسبب وجود لمسة يد على النجم الفرنسي أثناء اصطدام الكرة به قبل دخولها شباك مرمى منافسه كالياري.

📸- أدريان رابيو عبر ( lG ) :

لا زلت أحاول أن أفهم😂 pic.twitter.com/XMyUPIunP0 — Curva Juventus (@CurvaJ) April 9, 2022

قرار سليم

وفي سياق متصل، قالت صحيفة لاغازيتا الإيطالية في الفقرة التحكمية لمواجهة يوفنتوس وكالياري، التي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، بأن قرار الحكم بإلغاء وعدم احتساب الهدف للاعب أدريان رابيو صحيح بسبب وجود لمسة يد.

لاغازيتا | الفقرة التحكيمية لمواجهة كالياري 1-2 يوفنتوس : ▪️ قرار إلغاء هدف بيليغريني صحيح بسبب لمسة يد على رابيو

▪️ قرار إلغاء هدف كيليني صحيح بسبب التسلل الواضح

▪️ بطاقة صفراء مستحقة لم تُمنح لـ فلاهوفيتش

▪️ بطاقة صفراء مستحقة لم تُمنح لـ مارين (كالياري) pic.twitter.com/AjU4WQiS6J — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) April 10, 2022

كما وأضحت الصحيفة، بأن قرار إلغاء هدف كيليني صحيح. بسبب وجود التسلل الواضح. إلى جانب عدم منح حكم المباراة البطاقة الصفراء المستحقة للاعبين فلادهوفيتش ومارين في المباراة.

ويستعد فريق يوفنتوس للمواجهة القادمة أمام بولونيا مطلع الأسبوع المقبل، في افتتاح الأسبوع ال32 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لهذا الموسم.

مباراة يوفنتوس وكالياري

وسجل فريق بوفنتوس هدفي الفوز في المباراة أمام منافسه المستضيف كالياري، ماتايس دي ليخت في الدقيقة ال45، وهدف دوشان فلادهوفيتش في الدقيقة ال75. بينما أحرز كالياري الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة ال10 من توقيع جواو بيدرو.

وبهذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع الذي يؤهله للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. كما وتجمد رصيد منافسه كالياري. عند النقطة 25 نقطة في المركز ال17 من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

(المصدر: وطن + تويتر)

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