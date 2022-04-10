مشهد بين ماغي بو غصن وباسم مغنية يستفز الجمهور ونوال الزغبي تعيد تمثيله.. “قلّة أدب وعيب”!

وطن– انتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد الضرب والإهانة بحق الفنان اللبناني باسم مغنية في مسلسل “للموت2″، من قبل ماغي بو غصن.

ضرب بالحذاء

وعلى الرغم من أن ماغي أبو غصن، التي تجسد شخصية “سحر”، تصفع وتعذب وتهين باسم الذي يجسد شخصية “عمر”، باستمرار، إلا أن ناشطون رأوا أن أحد المشاهد زاد عن حده.

وفي المشهد تظهر ماغي وهي تحاول إيقاظ باسم، لكنه يغط في النوم بسبب ما يتعاطاه من ممنوعات.

وما كان من ماغي إلا أن خلعت حذاءها وقامت بضرب باسم على وجهه ليستيقظ.

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“قلة أدب”

وهو الأمر الذي أثار غضب المشاهدين، ووصفوه بـ”قلة أدب وعيب كتير”.

بينما أكدت ماغي منذ الجزء الأول، أنها اعتذرت من مغنيّة “على كل كفّ وكلّ ضربة”.

أما المفاجأة، حين قلدت الفنانة نوال الزغبي مشهد مواطنتها ماغي بو غصن.

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نوال تكرر الأمر

ونشرت نوال عبر “تويتر”، مقطع فيديو وهي تحاول إيقاظ صديقها بـ”الشبشب”، وضربته أكثر من مرة به على وجهه مرددة: “قوم عمر، قوم”.

وعقبت نوال ضاحكة: ” مشهد من مسلسل #للموت٢ بين سحر وعمر “.

ناشطون غاضبون

وهو الأمر الذي أغضب جمهور نوال، فجاء في التعليقات: ” الكرامه واحترام الذات صعبه هاليومين”.

وكتب آخر: ” ليش بتضربه بشحويطة عوجهه وهو مبسوط”.

وعقب مغرد: ” الناس بتقلد مشهد من مسلسل واحدة بتضرب رجل بالشبشب على وجهه. جتكم ستين خيبه تضربوا الانسان اللي كرمه الانسان بالشبشب على وجهه. لا في كرامة ومشهد كله سفالة. طب ماتقلدوا اشياء ايجابيه والناس بتضحك بتضحكوا على ايه لازم تبكوا على هذا الوضع”.

مشهد حميمي

وفي سياق آخر، أثار أحد المشاهد التي جمعت الممثل السوري محمد الأحمد مع الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة استياء المشاهدين. وذلك بسبب الجرأة الزائدة التي تضمنها المشهد في ذات المسلسل.

حيث ظهر هادي ودانييلا في مشهد جريء على السرير بأجواء حميمية. الأمر الذي اعتبره البعض جرأة مبالغ بها ولا يليق عرضه في رمضان.

ويروي “للموت2″، سعي “هادي” للانتقام من زوجته “ريم” و”سحر” وعمر” الذين سرقوا أمواله وقتلوا والدته بعد خطفها، وتسببوا بانتحار شقيقه الذي أدى دوره الفنان السوري خالد القيش.

المصدر: (رصد وطن)

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