لحظة إعدام سيدة فلسطينية من نقطة صفر قرب بيت لحم (فيديو)

وطن – وثّقت كاميرات المصوّرين ظهر الأحد، لحظة إعدام سيدة فلسطينية في العقد الرابع من عمرها، من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة .

#شاهد📸 لحظة إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي المواطنة غادة سباتين في بلدة #حوسان غرب مدينة #بيت_لحم جنوب الضفة الغربية، وهي أرملة وأم لستة اطفال. pic.twitter.com/HI261i0gaX — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 10, 2022

لحظة إعدام سيدة فلسطينية

وذكرت مصادر فلسطينية، أنّ الشهيدة هي غادة سباتين أم لستة أبناء أيتام الأب، من بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وذكرت المصادر أنّ “سباتين” كانت في زيارة لأحد أقرابائها وخلال عودتها أطلق الجنود المتمركزين عند النقطة العسكرية التي يقيمها الاحتلال بجانب الشارع الرئيسي لبلدة حوسان، الرصاص عليها.

وأصيبت “سباتين” في الجزء السفلي من جسدها. وتركها الجنود تنزف على الأرض قبل أن يتمكن مواطنون من تخليصها من بين الجنود، ونقلها الى أحد مستشفيات بيت لحم.

وجرى إدخال المصابة “سباتين” إلى غرفة العمليات. لكنّ الأطباء أعلنوا عن استشهادها متأثرة بجروحها؛ نتيجة ونزفها كمية كبيرة من الدماء.

ونفى والد الشهيدة غادة سباتين مزاعم الاحتلال الاسرائيلي عن أنّها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود المتواجدين عن النقطة العسكرية.

وأكد توثيق الجريمة بالفيديو زيف ادعاءات الاحتلال أنّ الشهيدة حاولت تنفيذ عملية طعن، وتبّين أن ما حدث معها إعدام عن سبق إصرار من الجنود .

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