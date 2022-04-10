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لحظة إعدام سيدة فلسطينية من نقطة صفر قرب بيت لحم (فيديو)

لم تشكل أي خطر على الجنود

صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
الشهيدة غادة سباتين أعدمها جنود الاحتلال في بلدة حوسان قرب بيت لحم watanserb.com
الشهيدة غادة سباتين أعدمها جنود الاحتلال في بلدة حوسان قرب بيت لحم

وطن – وثّقت كاميرات المصوّرين ظهر الأحد، لحظة إعدام سيدة فلسطينية في العقد الرابع من عمرها، من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي بدمٍ بارد، في بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة .

لحظة إعدام سيدة فلسطينية

وذكرت مصادر فلسطينية، أنّ الشهيدة هي غادة سباتين أم لستة أبناء أيتام الأب، من بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وذكرت المصادر أنّ “سباتين” كانت في زيارة لأحد أقرابائها وخلال عودتها أطلق الجنود المتمركزين عند النقطة العسكرية التي يقيمها الاحتلال بجانب الشارع الرئيسي لبلدة حوسان، الرصاص عليها.

وأصيبت “سباتين” في الجزء السفلي من جسدها. وتركها الجنود تنزف على الأرض قبل أن يتمكن مواطنون من تخليصها من بين الجنود، ونقلها الى أحد مستشفيات بيت لحم.

وجرى إدخال المصابة “سباتين” إلى غرفة العمليات. لكنّ الأطباء أعلنوا عن استشهادها متأثرة بجروحها؛ نتيجة ونزفها كمية كبيرة من الدماء.

ونفى والد الشهيدة غادة سباتين مزاعم الاحتلال الاسرائيلي عن أنّها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد الجنود المتواجدين عن النقطة العسكرية.

وأكد توثيق الجريمة بالفيديو زيف ادعاءات الاحتلال أنّ الشهيدة حاولت تنفيذ عملية طعن، وتبّين أن ما حدث معها إعدام عن سبق إصرار من الجنود .

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صورة شيراز ماضي شيراز ماضي أرسل بريدا إلكترونيا 10 أبريل، 2022آخر تحديث: 10 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة شيراز ماضي

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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