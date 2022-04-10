قاعدة 80/20 في تناول الطعام.. سر الأشخاص الأطول عمراً

وطن– لو قارنت الولايات المتحدة بالدول المتقدمة الأخرى في العالم، فهي بلد يشهد انخفاضاً في متوسط ​​العمر المتوقع. ذلك لوجود نسب عالية للغاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان وأمراض مميتة أخرى، ولا يبدو أن الأرقام تتحسن.

ممارسات الأكل وأسلوب الحياة

لهذا السبب العديد من الباحثين يركزون على ممارسات الأكل وأسلوب الحياة اليومي للشعوب والثقافات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، تحدثت مجلة “eatthis” عن المناطق التي تصفها بالزرقاء. وهي خمس مناطق في العالم بها أعلى نسب للأشخاص الذين يعيشون حتى 100 عام أو أكثر. وقد أصبحت محورًا رئيسيًا في دراسة طول العمر وأسرار عيش حياة أكثر صحة.

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ما هي قاعدة 80/20؟

إحدى المناطق الزرقاء هي أوكيناوا باليابان، فممارسات الأكل الصحية اليومية التي يوصي بها سكانها هي اتباع قاعدة 80/20.

وفقًا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، فإن هذا يعني أن سكان أوكيناوا يأكلون حتى يشبعوا بنسبة 80٪ فقط في كل وجبة.

وعادة ما تسمع شخصًا ما يقول عبارة “هارا هاتشي بو” قبل وجبته. وهي قاعدة تنص على تناول الطعام حتى تشبع بنسبة 80 ٪ فقط.

عكس الأمريكيين

طريقة الأكل هذه تتعارض مع الطريقة التي يأكل بها معظم الأمريكيين، مع وجود كميات هائلة من الوجبات في المطاعم. وخيارات كبيرة جدًا في كل مطعم للوجبات السريعة، وحتى المشروبات السكرية التي تزن 30 أونصة المعروضة في المقاهي. فإن الناس في أمريكا دائما ما يأكلون إلى درجة الشبع.

لكن لدى سكان أوكيناوا علاقة مختلفة كثيرًا مع طعامهم. وفقًا لموقع The Blue Zones الرسمي، فإن تناول الطعام الياباني التقليدي ينطوي على الرغبة في الوقاية من المرض، بدلاً من مجرد محاولة علاج المرض عند ظهوره. بعبارة أخرى، يرى هؤلاء السكان على أن الطعام دواء وقائي.

وعندما يتعلق الأمر بقاعدة 80/20، يأكل سكان أوكيناوا ببطء لإعطاء معدتهم وقتًا. بحيث تصل المعلومة للدماغ بأن المعدة ممتلئة، ويساعد هذا بالتالي في منع الإفراط في تناول الطعام.

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فرق كبير

ووفقًا للمجلة الأمريكية لطب لايف ستايل، فإن فجوة الجوع بنسبة 20٪ يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في فقدان أو زيادة الوزن.

كما يختلف حجم وجباتهم على مدار اليوم أيضًا. وفقًا لدان بوتنر مؤسس ورائد مشروع Blue Zones ”النطاقات الزرقاء”. يأكل مجتمع أوكيناوا (ومعظم مناطق الزرقاء الاخرى أيضًا) أصغر وجباتهم في وجبة الغداء أو في وجبة العشاء ثم يتوقفون عن تناول الطعام بعد ذلك.

في الواقع، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن تعلمها من سكان أوكيناوا حول الصحة وطول العمر أكثر من مجرد قاعدة 80/20.

فهؤلاء السكان لا يؤمنون بالأكل الصحي فحسب، بل إنهم يقدرون أهمية الأشياء. مثل العيش داخل المجتمع وتقليل التوتر قدر الإمكان، والاهتمام بالآخرين.

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