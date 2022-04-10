وطن – اعتبر رئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء الأردني السابق فيصل الفايز، إعلان الأمير حمزة بن الحسين عن تخليه عن لقبه الأميري، يشكّل “خطراً حقيقياً ويفتح بابا للفتنة”.وفق قوله

فيصل الفايز، وخلال ندوة رمضانية نظمتها “مؤسسة مسارات للتنمية” في العاصمة الأردنية عمان، قال إن الأمير حمزة وبعد بيان اعتذاره لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، “عاد وانقلب بإصدار بيان جديد ينتقد فيه الوضع الداخلي”.وفق تعبيره

وتطرّق “الفايز” إلى “التحديات العصيبة” التي يواجهها الأردن.

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وقال إن “كل من يطعن بالوحدة الوطنية لا يريد خيرا للأردن”.

وانتقد الوضع الداخلي في المملكة، قائلا إن “الأردن كلما خرج من مشكلة اقتصادية دخل في أخرى”.

وأضاف أن “الترهل الحاصل لم يسبق له مثيل، والأردن لن يتقدم نحو الدولة المدنية وهو يسير للانتخابات بنظرية أخي وابن أخي وعمي وابن عمي”.

وانتقد الفايز أيضا النظام التعليمي، قائلا إن مخرجاته سلبية من حيث التربية.

وجاء إعلان الأمير حمزة عن تخليه عن لقبه الأميري، بعد قرابة عام من وضعه رهن الإقامة الجبرية لإثارة الاضطرابات فيما عرف بــ”قضية الفتنة”، على الرغم من نفي الحكومة اعتقاله.

وأدين اثنان من كبار المسؤولين السابقين المتورطين في المؤامرة المزعومة بالتحريض على الفتنة وحكم عليهما بالسجن 15 عاما من قبل محكمة أمن الدولة. في حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل حول المؤامرة المزعومة.

(المصدر: رصد وطن – فيسبوك)

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