جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 الإثنين والقنوات الناقلة

وطن – تشهد يوم الإثنين انطلاق العديد من مباريات دوري أبطال آسيا 2022، المثيرة والقوية في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال والريان في دوري أبطال آسيا 2022

وستنطلق أولى المواجهات القوية بين حامل اللقب الهلال السعودي ” الزعيم” والريان القطري، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” وقطر.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة السابعة والربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

الرهيب يبدأ الاعداد لمواجهة الهلال 🇸🇦 Al Rayyan begins preparations to face Al Hilal 🇸🇦 pic.twitter.com/nwjPxisjy3 — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) April 9, 2022

ويتقاسم فريق الهلال والريان صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال آسيا 2021-2022.

موعد مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي

وستكون ثاني المواجهات بين الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي، في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا 2022، عند الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

بينما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية والربع مساءً، أما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة العاشرة والربع مساءً. كما ويتقاسم الشباب والجزيرة صدارة ترتيب المجموعة المنافسات في دوري أبطال آسيا.

مباراة السد والفيصلي في دوري أبطال آسيا 2022

ويتزامن توقيت مباراة السد القطري والفيصلي السعودي مع مباراة الشباب والجزيرة بنفس التوقيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الآسيوية في نسختها ال41.

📸 لقطات من تدريبات الزعيم اليوم السبت#السد #قطر pic.twitter.com/iUAOBhJbL0 — 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) April 9, 2022

كما ويتصدر فريق الفيصلي السعودي صدارة ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع منافسه السد القطري بنفس النقطة.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS AFC” الرياضية القطرية، التي تملك حقوق النقل للمباريات لهذا الموسم.

جدول المعلقين على المباريات

وسيعلق على مباراة الهلال والريان المعلق التونسي رؤوف خليف، كما وسيعلق على مواجهة الشباب والجزيرة الإماراتي المعلق اليمني حسن العيدروس. بينما يعلق على مباراة السد والفيصلي المعلق التونسي عصام الشوالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: