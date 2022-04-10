ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعد هاتريك مبابي ونيمار

وطن – اعتلى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، وتقدم زميله البرازيلي نيمار في الترتيب، بعد تسجيلهما الهاتريك داخل شباك منافسه صاحب الأرض كليرمونت.

هاتريك مبابي ونيمار مع باريس سان جيرمان

واكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره كلير مونت بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في افتتاح منافسات الأسبوع ال31 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وشهدت المباراة تألق النجم البرازيلي نيمار جونيور بعد تسجيله ثلاثية رائعة داخل مرمى فريق كلير مونت في الدقائق ال6 و71 من ركلة جزاء وال83، كما وسجل زميله كيليان مبابي الهاتريك في الدقائق ال19 وال74 وال80.

⚽️ باريس سان جيرمان @PSG_arab يواصل صحوته في الدوري الفرنسي @Ligue1_Arab ويقترب خطوة أخرى من استعادة اللقب بعد اكتساحه لمضيفه كليرمون بسداسية مقابل هدف في مواجهة شهدت تسجيل النجمين نيمار ومبابي لثلاثيتين

🎙️ تقرير | خالد السويدان @alsuwaidan73 pic.twitter.com/gZ4AeIcMJP — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) April 9, 2022

بينما اكتفى صاحب الأرض كلير مونت تسجيل الهدف الوحيد للفريق، في المباراة بالدقيقة ال42 عن طريق اللاعب جوديل دوسو.

باريس سان جيرمان والتفوق على كليرمونت

كما وتفوق فريق باريس سان جيرمان على منافسه كليرمونت على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%. على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 10 تسديدات والاستحواذ بنسبة 36%.

فوز ساحق في كليرمون! 🔥 🇧🇷 نيمار ⚽⚽⚽

🇫🇷 مبابي ⚽⚽⚽#CF63PSG I 1-6 pic.twitter.com/3ceutjjiAT — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 9, 2022

وبهذا الفوز انفرد فريق باريس سان جيرمان بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، وبفارق كبير عن أقرب المنافسين له فريقا رين وأولمبيك مارسيليا برصيد 56 نقطة.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة القمة القادمة أمام الوصيف أولمبيك مارسيليا، في منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الأحد المقبل.

ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

ويتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي 2021-2022 برصيد 20 هدفاً.

كما ويليه في الوصافة مواطنه وسام بن يدر نجم فريق موناكو في المركز الثاني برصيد 18 هدفاً. متساوياً بذلك مع نجم رين مارتن تيريه بنفس رصيد الأهداف.

وجاء في المركز الرابع جياتان لابوردي نجم فريق مونبلييه. برصيد 14 هدفاً، ويليه في المركز الخامس مهاجم ليل جوناثان دافيد برصيد 13 هدفاً للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + جوول+ تويتر)

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