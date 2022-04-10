ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي وفوز الزمالك وبيراميدز

وطن – تقاسم فريق الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد نتائج مباريات الأحد في منافسات الجولة ال13 للدوري الممتاز.

خسارة الأهلي أمام المصري البورسعيدي

وتلقى فريق الأهلي “المارد الأحمر” الهزيمة أمام المصري البورسعيدي، بهدف نظيف دون مقابل، وسجل فريق المصري هدف الفوز في المباراة داخل شباك الأهلي بالدقيقة ال8 من توقيع هيثم ليوني.

لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي والمصري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 📸🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/f8QhEzmoKT — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 9, 2022

الزمالك والفوز النظيف على المقاصة

وحقق فريق الزمالك “البيضاوي” الفوز النظيف بهدف دون رد على نظيره مصر المقاصة، في منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الزمالك هدف الفوز في الدقيقة ال43. عن طريق إمام عاشور، كما وشهدت المباراة طرد النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم فريق الزمالك المصري في الدقيقة 51.

بيراميدز والفوز على غزل المحلة

وفاز فريق بيراميدز على منافسه غزل المحلة بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة ال81 من عمر زمن المباراة عن طريق إبراهيم عادل.

كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق بيراميدز أسامة جلال في الدقيقة ال76، بعد إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

ترتيب الدوري المصري مع صدارة الأهلي والزمالك

ويتصدر فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2022 برصيد 31 نقطة، متساوياً بذلك مع غريمه الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، ويليه فريق سموحة في رابع الترتيب. برصيد 23 نقطة، كما وجاء فريقا فيوتشر والمصري البورسعيدي في المركزين الخامس والسادس من جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

بعد فوز الزمالك، وهزيمة الأهلي أمام المصري وانتصار بيراميدز.. إليكم جدول ترتيب الدوري المصري 🇪🇬⚽ pic.twitter.com/RTJh8Ddwjc — FilGoal (@FilGoal) April 9, 2022

وآتى فريق البنك الأهلي في المركز السابع .برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق فاركو الذي جاء في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

كما وجاء في المركز التاسع فريق إنبي برصيد 15 نقطة، ولكن في عاشر الترتيب آتى فريق سيراميكا كليو باترا برصيد 14 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: