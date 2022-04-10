باكستان ما بعد عمران خان.. ماذا تعني الاضطرابات الباكستانية للعالم؟

وطن – أطيح برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من منصبه في اقتراع لسحب الثقة في البرلمان في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر في السلطة.

باكستان ما بعد عمران خان

وبحسب تقرير لـ”رويترز” ترجمته (وطن) فإنه من المرجح أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم المعارضة شهباز شريف، بعد أن انعقد البرلمان، الاثنين، للتصويت على رئيس وزراء جديد.

وتقع الدولة التي يزيد عدد سكانها على 220 مليون نسمة بين أفغانستان من الغرب والصين من الشمال الشرقي والهند من الشرق، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية حيوية.

خطاب عمران خان كان معاديا لأمريكا

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، أصبح خطاب خان أكثر معاداةً لأمريكا، وأعرب عن رغبته في الاقتراب أكثر من الصين، ومؤخراً روسيا – بما في ذلك المحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير، وهو اليوم الذي بدأ فيه غزو أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، قال خبراء السياسة الخارجية الأمريكيون والآسيويون، إن الجيش الباكستاني القوي يسيطر تقليديًا على السياسة الخارجية والدفاعية، لكن الخطاب العام الحاد لخان كان له تأثير على عدد من العلاقات الرئيسية.

قد يهمك أيضا

إليكم ما تعنيه الاضطرابات، التي تأتي في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من مشكلة عميقة، بالنسبة للبلدان المنخرطة عن كثب في باكستان:

أفغانستان

تراجعت العلاقات بين وكالة المخابرات العسكرية الباكستانية وحركة طالبان المتشددة في السنوات الأخيرة.

الآن بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، ومواجهتها أزمة اقتصادية وإنسانية بسبب نقص الأموال والعزلة الدولية، يمكن القول إن قطر هي الشريك الخارجي الأكثر أهمية لهم.

وفي هذا السياق قالت “ليزا كورتيس” مديرة برنامج الأمن الهندي والمحيط الهادئ في مركز التفكير الأمني ​​الأمريكي الجديد: “نحن (الولايات المتحدة) لا نحتاج إلى باكستان كقناة مع طالبان. قطر تلعب هذا الدور بالتأكيد الآن”.

وتصاعدت التوترات بين حركة طالبان والجيش الباكستاني الذي فقد عدة جنود في هجمات بالقرب من حدودهما المشتركة. وتريد باكستان من طالبان أن تفعل المزيد لقمع الجماعات المتطرفة وتخشى أن تنشر العنف في باكستان.

وكان خان أقل انتقادًا لطالبان بشأن حقوق الإنسان من معظم القادة الأجانب.

الصين

أكد خان باستمرار على دور الصين الإيجابي في باكستان والعالم بأسره.

في الوقت نفسه، تم بالفعل وضع تصور للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار والذي يربط الجيران معًا. وتم إطلاقه في ظل حزبين سياسيين راسخين في باكستان، وكلاهما من المقرر أن يتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة.

وأبرم الخليفة المحتمل لشريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، صفقات مع الصين مباشرة كزعيم لمقاطعة البنجاب الشرقية.

الهند

وخاض الجيران المسلحان نوويا ثلاث حروب منذ الاستقلال في عام 1947، اثنتان منها على إقليم كشمير المتنازع عليه ذي الأغلبية المسلمة.

وكما هو الحال مع أفغانستان، فإن الجيش الباكستاني هو الذي يسيطر على السياسة في المنطقة الحساسة، والتوترات على طول حدود عند أدنى مستوى لها منذ عام 2021 ، بفضل وقف إطلاق النار.

لكن لم تجر محادثات دبلوماسية رسمية بين الخصمين لسنوات بسبب انعدام الثقة العميق بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك انتقادات خان الشديدة لرئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” بسبب سياساته القمعية ضد الأقلية المسلمة في الهند.

وقال “كاران ثابار” المعلق السياسي الهندي الذي تابع عن كثب العلاقات الهندية الباكستانية، إن الجيش الباكستاني قد يضغط على الحكومة الجديدة في إسلام أباد للبناء على وقف إطلاق النار الناجح في كشمير.

كما قال قائد الجيش الباكستاني القوي الجنرال قمر جاويد باجوا مؤخرًا، إن بلاده مستعدة للمضي قدمًا بشأن كشمير إذا وافقت الهند.

وكانت سلالة شريف في طليعة العديد من المبادرات الحمائمية تجاه الهند على مر السنين.

الولايات المتحدة الأمريكية

هذا وقال خبراء من جنوب آسيا في الولايات المتحدة، إن الأزمة السياسية في باكستان من غير المرجح أن تكون أولوية بالنسبة للرئيس جو بايدن ، الذي يكافح الحرب في أوكرانيا. إلا إذا أدت إلى اضطرابات جماعية أو تصاعد التوترات مع الهند.

وقال “روبن رافيل” المساعد السابق لوزيرة الخارجية لشؤون جنوب آسيا، وهو مشارك كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، وهو مركز أبحاث: “لدينا الكثير من الأسماك الأخرى لنقليها”.

تغيير الحكومة في باكستان ليس مصدر قلق كبير

مع استمرار سيطرة الجيش الباكستاني من وراء الكواليس على السياسات الخارجية والأمنية ، لم يكن تغيير الحكومة مصدر قلق كبير ، وفقًا لبعض المحللين.

ونظرًا لأن الجيش هو من يتخذ القرارات بشأن السياسات التي تهتم بها الولايات المتحدة حقًا ، مثل أفغانستان والهند والأسلحة النووية ، فإن التطورات السياسية الباكستانية الداخلية لا علاقة لها بالولايات المتحدة إلى حد كبير.

وسبق أن ألقى خان باللوم على الولايات المتحدة في الأزمة السياسية الحالية. قائلاً إن واشنطن تريد عزله بسبب زيارته الأخيرة لموسكو. فيما تنفي واشنطن أي دور لها في هذا الأمر.

اقرأ أيضا