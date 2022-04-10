القيادة بسرعة عندما تكون السيارة باردة يهدر الوقود .. نصيحة لتوفير المال

وطن – ينصح سائقي السيارات بأن القيادة بسرعة مفرطة عندما يكون محرك السيارة باردا يمكن أن يتسبب في إهدار الوقود ويتلف محرك السيارة.

في هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية، عن نصيحة قدمها الخبراء للسائقين تهدف لتوفير المال والحفاظ على وقود السيارة وعلى محركها في حالة جيدة، حيث طُلب من سائقي السيارات القيادة بتريث عندما يكون محركها باردا.

وقال خبراء شركة السيارات “RAC” أن السيارات تقل فعاليتها عندما يكون محركها بارد.

حيث قال الخبراء “إذا كنت تقود بسرعة من البداية، فإنك تضاعف الوقود المهدر، وأيضًا تسبب تلف المحرك بسرعة أكبر.”

وفي سياق متصل بذلك، أضافت شركة RAC أن سائقي السيارات يجب ألا يسمحوا بتشغيل المحرك ببطء لفترة طويلة.

وتابعت”المحركات الحديثة مصممة للعمل في اللحظة التي تدير فيها المفتاح. لم يعد تسخين المحرك مطلوبًا.”

وأضافت “إذا كنت تحب أن تشعر بالدفء في يوم بارد في السيارة. فقد يكون من المفيد الاستثمار في سيارة ذات مقاعد مدفأة وعجلة قيادة مدفأة. تذكر فقط إيقاف تشغيلها عندما تشعر بالدفء لأنها ستزيد من استهلاكك للوقود عند تشغيل السيارة.”

وبمجرد أن يصبح المحرك دافئًا، سيعمل بدرجة أقل. في حين أن العديد من عمليات التشغيل عندما يكون المحرك باردا سيزيد من استهلاك الوقود.

عادات السياقة

كما قالت RAC إن إبقاء السيارة تتحرك بالسرعة المناسبة أمر ضروري أيضًا للاقتصاد في استهلاك الوقود.

ومع ذلك، شددت الشركة على أن هذا سيعتمد في كثير من الأحيان على ظروف حركة المرور وما يحدث على الطريق، لكن التباطؤ والاضطرار إلى الإسراع يستلزم المزيد من الوقود.

وأضاف الخبراء “أفضل نصيحة هي القيادة بسلاسة قدر الإمكان، باستخدام المقود بلطف، و دواستي الوقود والمكابح باعتدال”.

يجب على سائقي السيارات أيضًا محاولة توقع ما قد يحدث أمامهم.

قالت RAC: “بهذه الطريقة سترى إشارات المرور باللون الأحمر مما يعني أنه يمكنك الرجوع إلى دواسة الوقود أو الإبطاء بشكل طبيعي ومن المحتمل أن تستمر في القيادة بدلاً من التوقف.”

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء إلى أن صعود المرتفعات يتسبب في إهدار الوقود.

قائلين في هذا السياق”عندما ترى مرتفعا في طريقك، حاول أن تتسارع قليلاً قبل أن تصل إليه، ثم خفف من سرعتك أثناء القيادة.”