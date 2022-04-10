“السيسي اعتاد حمل حذاء الرئيس مرسي” .. شهادة مثيرة لوزير مصري رداً على “الاختيار3”

وطن – تحت عنوان “من داخل القصر … كنت شاهدا (١) السيسي وحذاء الرئيس مرسي”، نشر وزير الاستثمار الأسبق، يحيى حامد شهادته لتعامل عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الراحل محمد مرسي قبل الانقلاب عليه .

“السيسي وحذاء الرئيس مرسي”

وقال الوزير السابق في منشور له على حسابه الرسمي في “فيسبوك” رصدته “وطن” في إشارة إلى مسلسل “الاختيار3”: “يبدو أن كاتب السيناريو الركيك الذي أراد أن يبجل من نفسه ويرسم صورة الشخصية القوية قد نسي أنه كان هناك شهود عيان على طريقة تعامله مع السيد الرئيس ومحاولاته المتكررة التزلف واظهار الولاء له”.

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وأضاف: “كنت شاهدا في قصر الاتحادية وعقب تعيين السيسي بفترة وجيزة وأثناء أحد الزيارات له للاجتماع مع سيادة الرئيس خرج السيد الرئيس بعدها كعادته للصلاة مع الموجودين في القصر . وبعد الانتهاء من الصلاة وجدنا السيسي يذهب ليحمل حذاء الرئيس ليضعه أمامه”.

كما تابع: “نظر الرئيس مرسي له مستغربا وقال له (ايه اللي بتعمله ده يا عبد الفتاح) . لقد كان هذا السلوك متكرر من طرف السيسي في أكثر من موقف ولعل الصور الواردة أثناء لقاءاته بالسيد الرئيس وهو ينظر دائما إلى الأرض أو يجلس على حافة المقعد تؤكد أنه كان أبعد ما يكون عن هذه الهالة التي يريد أن يرسمها لنفسه بعد كل هذه السنوات لعلاج مركب النقص الذي يعاني منه”.

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وقال حامد: “نعم كان هناك خيانة. ولكن مهم أن يعلم الجميع أن هذا الشخص كان ضئيلا جدا أمام السيد الرئيس. ممكن أن يأتي بكاتب سيناريو يحاول أن يضخم من ذاته. ولكن كلما رأيت ما يريد أن يفعل دائما أتذكر حذاء الرئيس . رحم الله الرئيس الدكتور مرسي وكل شهداء مصر”.

(المصدر: رصد وطن – فيسبوك)

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