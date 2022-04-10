الحسناء الروسية “كسينيا سوبتشاك” تُحرج بوتين وتحصل على الجنسية الإسرائيلية.. لماذا؟ (شاهد)

وطن – زعمت تقارير متداولة أن “كسينيا سوبتشاك” الإعلامية الروسية الشهيرة التي كانت مقربة من بوتين سابقا نظرا لعلاقته بوالدها عمدة “سان بطرسبورغ” الراحل، حصلت على الجنسية الإسرائيلية وباعت شقتها في موسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

“كسينيا سوبتشاك” وبوتين

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن “كسينيا سوبتشاك” هي إعلامية روسية شهيرة، ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية، وابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الراحل أناتولي سوبتشاك، الذي كان الرئيس الروسي بوتين مستشارا له في التسعينيات.

ومعروف عن سوبتشاك مواقفها المعارضة تجاه السلطة الحالية في موسكو، ومع أنها تعمل في عشرات قنوات التلفزة الروسية إلا أنها محسوبة على “الإعلام المعارض” ونافست بوتين في انتخابات 2018.

ووفقًا للتقارير فقد حصلت الفتاة البالغة من العمر 40 عامًا، على الجنسية الإسرائيلية لنفسها ولابنها الصغير، وقيل إنها باعت شقة النخبة في موسكو بأكثر من 10 ملايين دولار.

لقد عرفت بوتين منذ أن كانت طفلة، وحضر معموديتها. ولدى بوتين علاقات طويلة الأمد مع عائلتها. حيث كان والدها “أناتولي سوبتشاك” أستاذ قانون بوتين ومعلمه الذي منحه أول موطئ قدم له في السياسة كنائب لرئيس بلدية سان بطرسبرج.

علاقة بوتين بوالدها

وقام بوتين بتهريب “سوبتشاك” من روسيا لتلقي العلاج الطبي في الغرب عندما كان راعيه مطلوباً بتهمة الفساد.

وتم تصويره لاحقًا في جنازة “سوبتشاك” إلى جانب كسينيا ووالدتها ليودميلا ناروسوفا، في عام 2000.

وتقول التقارير في إسرائيل وروسيا إن “كسينيا” التي كانت تربطها صلات يهودية من خلال فرع أمها، حصلت على الجنسية في إسرائيل، حيث كانت تقضي عطلة منذ أوائل مارس.

كسينيا تنفي حصولها على جنسية إسرائيل

وبعد أن أكدت إجازتها قالت الشهر الماضي: “أنا روسية ولن أهاجر إلى أي مكان، وليس لدي جنسية أخرى”.

كما نشرت اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أنها موجودة حاليًا في روسيا، وزعمت أن تقارير الجنسية الإسرائيلية تأتي من وسائل الإعلام “الدعائية” لبوتين ، لكنها لم تنفها.

وشاركت مقطع فيديو لها بجوار نهر موسكو مع كتل جليدية في المياه، لتسخر من الادعاءات بأنها قريبة من نهر الأردن.

ولم تعلق على ما تردد عن بيع شقتها في موسكو.

زعم أحد المصادر أنها “تخشى القمع” في روسيا بوتين وأنها رتبت طريقًا للفرار من البلاد.

وشهد ترشيحها لانتخابات الرئاسة عام 2018 احتلالها المركز الرابع في تجمع كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مزور بشدة لصالح بوتين.

وقبل الوقوف ضده ، من المفهوم أنها ذهبت لمقابلته لمناقشة ترشيحها.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أعربت “كسينيا” عن قلقها بشأن رفاهية والدتها ، التي كانت أول شخصية روسية رئيسية تدين الحرب علنًا.

كما انتقدت السيدة “ناروسوفا” حملة القمع الإعلامية الأخيرة في موسكو والتي منعت منافذ إخبارية مستقلة رئيسية.

وأرسلت كسينيا من إسرائيل: “ماما أنا فخور بك ، وأشعر بقلق شديد عليك.”

بينما اتهمت القنوات التلفزيونية الحكومية في روسيا بـ “الأكاذيب المخزية” بشأن تغطيتها للحرب المستمرة. وكشفت عن مقتل 96 من أصل 100 مجند في هجوم واحد.

كيسينيا سوبتشاك تهاجم بوتين وتدعم أوكرانيا

كما اتهمت بوتين بالفشل في ترتيب عودة جثث الجنود إلى روسيا وتزعم أن الكلاب الضالة تقضمهم.

وإذا حصلت على الجنسية الإسرائيلية ، فسيتم منع كسينيا من الترشح في أي انتخابات رئاسية روسية مستقبلية.

وأشارت التقارير إلى أن بوتين يريد أن تكون قواته قد استولت على ما يكفي من أوكرانيا بحلول 9 مايو. ليعلن النصر في الذكرى الروسية لاستسلام ألمانيا النازية في عام 1945وإنهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من كل الصعاب نجحت قوات كييف في صد جيوش الكرملين من عدة مناطق في البلاد ، وتكبدت خسائر فادحة أثناء القيام بذلك.

مع إضعاف القوات الروسية ، هناك شكوك حول قدرة موسكو على السيطرة على مناطق كبيرة من أوكرانيا لفترة طويلة ضد التمردات المحلية والهجمات العسكرية المضادة.

وتقدر وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل 19 ألف جندي منذ بدء الغزو في 24 فبراير. وفي غضون ذلك قُتل ما لا يقل عن ستة جنرالات روس وتسعة من كبار القادة.

وفي الأيام الأخيرة، انسحب الآلاف من جنود موسكو من منطقة كييف ليتم نشرهم في أماكن أخرى.