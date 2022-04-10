الفنانتان العراقيتان إيناس الخالدي وتيسير العراقية مُعاقبتان رسمياً من النقابة بعد فعلتهما المشينة!

وطن- أعلنت نقابة الفنانين في العراق، إيقاف الممثلتين العراقيتين إيناس الخالدي وتيسير العراقية، عن العمل والظهور الإعلامي لمدة 3 أشهر.

لجنة انضباط

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن نقيب الفنانين جبار جودي، قوله إن “النقابة أصدرت اليوم قرارا بإيقاف ومنع كل من (ايناس الخالدي وتيسير العراقية) من الظهور في الاعلام والعمل لمدة 3 اشهر”.

وأضاف: “النقابة أحالت الفنانتين الى لجنة الانضباط وصدر الامر بإيقافهما عن العمل لمدة ثلاثة اشهر والمنع من الظهور الإعلامي”.

“مرمرني توني”

وجاء القرار بعد موجة رفض على مواقع التواصل طالبت بإيقاف الأعمال التلفزيونية التي تسيئ الى الذوق العام.

وجاء في صحيفة “بغداد اليوم”، وثيقة صادرة من نقابة الفنانين العراقيين تطالب فيها هيئة الإعلام والاتصالات بإيقاف برنامج “مرمرني توني” من العرض.

وأشارت الوثيقة إلى أن برنامج “مرمرني توني” الذي يعرض على شاشة قناة زاكروس، هو “برنامج كاميرا خفية يقدم بشكل سيئ ومسيء للفنان المشارك فيه وللجمهور المتلقي”.

وكانت تيسير العراقية قد شاركت في إحدى حلقات برنامج “مرمرني توني”. والتي تم عرضها يوم الخميس الماضي.

كما شاركت إيناس الخالدي ببرنامج مقالب يعرض في رمضان.

إيناس ترد

وفي أول رد لإيناس على قرار منعها، قالت بفيديو نشرته عبر “انستجرام”: “قالبين الدنيا علينا، وكأنه ما في فنانات غير أنا وتيسير العراقية”.

وتابعت: “لما انحظرت إسراء العبيدي ستة أشهر مدري سنة، ما حدا قلب الدنيا هيك”.

وفي تحدي صريح للنقابة، قالت إيناس: “ترى انحظرت 3 أشهر، ما انحظرت العمر كله، خلص يعني وقف رزقي؟! ورزقي ما يوقف على نقابة الفنانين ولا على أحد، على الله”.

وزادت: “على راسي نقابة الفنانين، غلطنا وتعاقبنا، وإيش صار يعني؟ وعقاب محدود مو نهائي، فخلاص كفاية ثرثرة، ترى أزعجتوني”.

المشهد الذي تسبب في إيقاف تيسير

هذا وقد تداول ناشطون، المشهد الذي تسبب في إيقاف تيسير العراقية عن العمل.

حيث ظهرت في برنامج “مرمرني توني”، وهي تنهال على فتاة وشاب بالضرب، وشتائم بألفاظ خارجة.

وشبه المشاهدون تصرفات تيسير بتصرفات بنات الهوا والراقصات، وليس تصرف فنانة محترمة على حد تعبيرهم.

بينما تم تداول وثيقة عبر مواقع التواصل، لمحاميان يرفعان شكوى ضد إيناس، بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة تخص الذات الإلهية.

مشيرين إلى أن هذا سبب إيقافها عن العمل من قبل النقابة.

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