4 دول ستدفع لك مقابل زيارتها!

وطن– يعتبر السفر من بين أعظم متع الحياة، ولكنه يكون مكلفا للغاية في أغلب المواسم وخاصة الصيفية منها. ولكن ماذا لو كنت ستحصل على مقابل مادي عند زيارتك بعض البلدان.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، ضربت جائحة كوفيد-19 جميع قطاعات النشاط بشدة، وخاصة السياحة.

ولذلك، أطلقت بعض الدول مبادرات مختلفة، بما في ذلك دفع أموال للسائحين لزيارتهم: ما يصل إلى 200 يورو للرحلة وليالي فندقية مجانية.

فيما يلي استعرضت الصحيفة البلدان، التي ستدفع لك عند زيارتها:

صقلية، إيطاليا

تمنح صقلية ليلة في الفندق وما يصل إلى 200 يورو للرحلة، بالإضافة إلى تذكرة إلى مكان ثقافي.

صقلية هي واحدة من أفضل الأماكن في العالم للاستمتاع بعطلة الأحلام. بالإضافة إلى شواطئ الفردوس والثروة الطبيعية العظيمة ، فهي تحتوي على العديد من المواقع التاريخية، مثل وادي المعابد في أغريجنتو أو المسرح الروماني في تاورمينا.

إن زيارة باليرمو، عاصمة صقلية أمر ضروري في الرحلة، ومن بين أهم المعالم الأثرية هي: كاتدرائية باليرمو وقصر نورمان ومسرح ماسيمو.

باريس، فرنسا

على الرغم من أن الرحلة ليست مجانية بنسبة 100 بالمئة، فإن مع وكالة الأسفار “France Tourisme”، يمكن للزوار الاستمتاع بخطط بسعر أرخص بكثير من المعتاد.

باريس هي واحدة من أجمل المدن السياحية في العالم. فبغض النظر عن برج إيفل، يوجد بها مناطق جذب ذات أهمية كبيرة، مثل قوس النصر أو متحف اللوفر.

يجب أن ترى كنيسة Sainte Chapelle في المدينة، علما وأنه قد تم بناؤها في منتصف القرن الثالث عشر.

تايلاند

من خلال موقع سياحي تايلاندي، تقدم تايلاند عروض ترويجية منتظمة للزوار.

من المعروف أن تايلاند بلد رائع يجب على الجميع زيارته مرة واحدة على الأقل في حياتهم. وعلى الرغم من أن بانكوك، العاصمة قد تبدو فوضوية في البداية، فإنها مدينة تأسر قلب كل من يزورها.

أهم الأماكن هي: القصر الكبير وبرج بايوكي وطريق خاو سان.

الهند

تعيد الهند نفقات السفر إذا زار السائحون 15 مكانًا بمبادرة “Dekho Apna Desh”.

تشتهر مدينة أغرا بأنها تحتوي على معلم سياحي متميز وشهير؛ وهو تاج محل، وهي إحدى الزيارات الأساسية التي ينبغي أن يقوم بها السائح في أثناء سفرته.

كما تعد مدينة فاراناسي/بنارس، من بين إحدى المدن التي يجب أن تعرفها أيضا، حيث يتم حرق الجثث على ضفاف نهر الغانج.

هذه هي الدول التي تدفع حاليا للسّياح لزيارتها.

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