هل يؤلم ظهرك عندما تستيقظ في الصباح؟ أمر بسيط تحتاجه فقط وينتهي الأمر

وطن– لا يمكن أن يتكيف جسم الإنسان مع أي شيء، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالنوم.

في الحقيقة، نقضي ثلث حياتنا تقريبا نائمين وبالتالي من الضروري أن نستريح عندما نذهب إلى الفراش كل ليلة.

يجب أن يكون الفراش مريحًا ويساعدك على الاسترخاء، لتتمكن من مواجهة اليوم التالي وأنت مفعم بالطاقة.

أخصائي النوم

لكن في كثير من الأحيان يصعب على بعض الناس النوم، حيث يصبح غير مريح ويسبب آلام أسفل الظهر أو عنق الرحم.

وبحسب صحيفة “دياث مونوتوس” الإسبانية، فإنه من المهم معرفة كيفية اختيار أفضل مرتبة لنوم أفضل.

من الخطأ الاعتقاد بأن أي خيار صالح، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نبحث عن خيار جيد يقدم الراحة اللازمة لأظهرنا، ويتكيف مع أجسامنا وله الملمس المناسب والاتساق لتوفير الراحة اللازمة. بهذه الطريقة فقط يمكننا النوم طوال الليل دون أن نظل مستيقظين وفي مزاج جيد.

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إذا كنت لا تزال غير مقتنع بهذا، فمن الأفضل اللجوء إلى أخصائي النوم الذي سيشرح لنا الأمر ويساعدنا في اختيار المنتج الذي يناسب احتياجاتنا.

وهذا ما تفعله شركة “Maxcolchon” الإسبانية، حيث تقوم بتصنيع منتجات الراحة لأكثر من خمسة عشر عامًا. وقد طورت سلسلة من النصائح للنوم بشكل صحيح وبالتالي منع آلام الرقبة والظهر.

لماذا من المهم النوم جيدا؟

طبقا لما ترجمته “وطن”، فإن النوم يساعدنا على الحفاظ على صحتنا، لأنه لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي متوازن. كما أنه يؤثر في حياتنا اليومية ويتدخل في مزاجنا وموقفنا وحتى سعادتنا.

علاوة على ذلك، يساعدنا الحفاظ على مستوى كافٍ من النوم على تحسين قدراتنا الإدراكية والتركيزية، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة لدينا.

ماذا يحدث عندما ننام؟

النوم أمر بالغ الأهمية للعقل، والحرمان من النوم يزيد من صعوبة التعلم وإنجاز المهام. ومن بين مزايا الراحة الصحيحة، يبرز الأداء الأفضل للذاكرة في نفس الوقت الذي يساعدنا فيه النوم المريح، على استيعاب المعلومات التي تم جمعها على مدار اليوم بشكل جيد.

تساعد الراحة الكافية أيضًا على التحكم في الوزن وتحمي القلب. لأنه في حالات الأرق، تزيد الهرمونات المرتبطة بالإجهاد (الأدرينالين والكورتيزول) في الدم، ما يؤدي إلى تعديل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. عندما ننام، يرتاح جسمنا وينتج هرمونات تتصدى لتأثيرات هؤلاء الآخرين وتساعدنا على الشعور بالسعادة.

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ما الذي يؤثر في جودة النوم؟

لتحسين جودة النوم، ينبغي أولا اقتناء مرتبة صحية ذات جودة عالية لأنها ستؤثر جسديًا فينا. في وقت لاحق، تتدخل العناصر الخارجية مثل درجة الحرارة أو مستوى الضوء والصوت. وأخيرًا، الساعات والجدول الزمني الذي يجب أن ننام فيه. إذا توفرت كل هذه العناصر، فستعم العديد من الفوائد الجسدية والعقلية على الإنسان.

كيف تختار مرتبة جيدة؟

على الرغم من أن المراتب ذات الجودة العالية يمكن أن تكون باهظة الثمن، فإنها استثمار طويل الأجل. لأن عمر المراتب يتراوح بين 8 و 10 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه في البداية يكون مكلفًا بالنسبة لنا لدفع أكثر قليلاً مما كان متوقعًا، فإننا في المستقبل سنقدر الاستثمار مقابل الفوائد التي ستجلبها على صحتنا وراحتنا اليومية.

لاتخاذ خيار جيد، يجب أن نأخذ في الاعتبار القدرة على التكيف والحزم والتهوية التي نحتاجها. دون أن ننسى أن قياسات المرتبة مهمة أيضًا، فإن وجود المساحة اللازمة أمر ضروري لتجنب الاستيقاظ أثناء الليل.

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