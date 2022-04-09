موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول والقناة الناقلة في قمة الدوري الإنجليزي

وطن – ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول، الأحد، في قمة منافسات ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ميدان ملعب “الاتحاد”.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وستنطلق مواجهة مانشستر سيتي “السماوي” وليفربول ” الريدز”، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الرابعة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستقام مواجهة القمة بين مانشستر سيتي وليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة المباريات لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة القمة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

هداف الدوري الإنجليزي الممتاز من مران اليوم 👑😍 pic.twitter.com/Vdte8Daml4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 8, 2022

تاريخ المواجهات بين كلا الفريقين

وتلقى فريق مانشستر سيتي خسارة واحدة فقط في آخر 12 مباراة على ميدانه في منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” ضد نظيره ليفربول، حيث حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في 4 مباريات أخرى.

كما وفشل ليفربول “الريدز” في تحقيق أي فوز على منافسه مانشستر سيتي ” السماوي”، في آخر 4 مباريات، بعد التعادل في مباراتين والخسارة في مباراتين.

ولم يحافظ ليفربول على نظافة شباكه في 11 مباراة خارج دياره أمام مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد المواجهة رقم (50) بين مانشستر سيتي وليفربول، حيث حقق الفريق السماوي الفوز في 20 مباراة والخسارة في 18 مباراة. بينما خيم التعادل بين كلا الفريقين في 11 مباراة.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، كما وجاء منافسه ليفربول في وصافة الترتيب برصيد 72 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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